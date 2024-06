Fundașul echipei Franței și al clubului Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, a declarat duminică că ar fi “extrem de pozitiv” ca antrenorul Roberto De Zerbi să se alăture OM.

Sosirea sa pe bancă, a adăugat el, l-ar putea determina să rămână la club.

Marseille este de câteva zile în discuții avansate cu antrenorul italian care și-a încheiat contractul cu Brighton, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, confirmând o informație din mai multe surse media italiene.

Consider că sosirea lui De Zerbi la OM este extrem de pozitivă, deoarece îi cunoaștem calitățile de antrenor. Am putut să ne confruntăm cu el când OM a jucat împotriva Brighton în Europa League (în faza grupelor, 2-2 la Marseille, 0-1 la Brighton, NDLR), a spus Jonathan Clauss la Paderborn, baza de antrenament a echipei Franței pentru Euro-2024.

Neclar în privința viitorului său la club, unde mai are un an de contract, Clauss consideră că “aceasta poate influența decizia, cu siguranță, atunci când știi că un antrenor vine cu principii de joc precum ale sale, poate fi plăcut să joci sub comanda lui”.

“Poate că asta va schimba puțin lucrurile și vom vedea ce se va întâmpla vara aceasta” în legătură cu un posibil transfer, a adăugat fundașul.

“Am avut ocazia de a lucra cu mai mulți antrenori de-a lungul carierei mele, dar De Zerbi are o filosofie de joc încântătoare și sunt curios să văd cum se va adapta la stilul de joc al lui OM”, a adăugat Clauss.



În timp ce oficialii clubului Marseille încă nu au confirmat sosirea lui De Zerbi, fanii deja își exprimă entuziasmul pe rețelele de socializare. “Un antrenor cu o viziune nouă și proaspătă poate fi ceea ce are nevoie clubul nostru pentru a reveni pe podiumul din Ligue 1”, scria unul dintre ei pe Twitter.



De Zerbi, în vârstă de 42 de ani, a avut un sezon remarcabil cu Brighton, terminând pe locul 12 în Premier League. Antrenorul italian este cunoscut pentru stilul său ofensiv de joc și pentru capacitatea sa de a dezvolta tineri jucători.



În ultimele săptămâni, De Zerbi a fost legat de mai multe cluburi de top din Europa, dar aparent a ales să preia frâiele la Marseille. “Clubul are o istorie impresionantă și am fost întotdeauna atras de ideea de a antrena în Franța. Marseille este un proiect interesant și sunt nerăbdător să încep”, a declarat De Zerbi pentru un cotidian italian.