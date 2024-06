Fostul campion de două ori la Wimbledon, Andy Murray, a fost exclus din turneul de anul acesta după ce a suferit o intervenție chirurgicală la spate, a confirmat duminică ATP Tour.

După o operație pe un chist spinal, Andy Murray este, din păcate, exclus de la Wimbledon. Odihnește-te și recuperează-te, Andy, ne va fi dor să te vedem acolo a spus ATP pe X, fostul Twitter.

Scoțianul intenționa să facă o apariție de rămas bun la Grand Slam-ul pe iarbă, pe care l-a câștigat în 2013 și 2016.

Cu toate acestea, la 37 de ani, va avea nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a se recupera după operație, iar Wimbledon începe pe 1 iulie.

El se confruntă acum, de asemenea, cu o cursă contra cronometru pentru a fi apt pentru Jocurile Olimpice de la Paris de luna viitoare, Murray fiind de două ori medaliat cu aur la simplu.

Murray a reușit să joace doar cinci meciuri înainte ca o accidentare la spate să-l oblige să se retragă din meciul său din turul doi împotriva australianului Jordan Thompson la evenimentul de încălzire de la Queen’s din Londra, miercuri.

Fostul număr unu mondial, care joacă cu o proteză metalică la șold, a avut dificultăți încă de la începutul meciului împotriva lui Thompson și a spus ulterior că a simțit o slăbiciune în piciorul drept și că și-a pierdut coordonarea.

Nu am avut niciodată acea pierdere de coordonare, control și forță în piciorul meu înainte, a spus Murray la scurt timp după ce s-a retras din meciul cu Thompson.

„M-am luptat cu spatele meu de ceva timp – am pierdut puterea în piciorul drept, așa că am pierdut toată coordonarea motorie, nu am avut coordonare și nu mă puteam mișca.”

Întrebat atunci despre șansele sale de a juca la Wimbledon, a adăugat: „Ca toți jucătorii de tenis, avem articulații degenerative și alte probleme la spate, dar pentru mine, acestea au fost predominant pe partea stângă toată cariera mea.

„Nu am avut prea multe probleme cu partea dreaptă. Așa că poate există ceva ce se poate face între acum și atunci pentru a ajuta partea dreaptă.”

Murray a suferit o intervenție chirurgicală minoră la spate în 2013 și, după o pierdere în primul tur la recentul Open al Franței, a spus că va avea nevoie de tratament pentru a trata durerile.

Campionul de trei ori la Grand Slam a revenit la acțiune competitivă abia în mai, după aproape două luni de absență din cauza unei accidentări la gleznă.

El trebuia să joace la simplu și la dublu cu fratele său Jamie la Wimbledon înainte de a-și încheia cariera la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cu toate acestea, planurile sale au fost date peste cap când a fost diagnosticat cu o hernie de disc. Acest lucru a însemnat că a trebuit să se întoarcă pe masa de operație și să-și ia din nou o pauză de la tenis.



După o lungă perioadă de recuperare și reabilitare, Murray a revenit pe teren în ianuarie 2024, la Australian Open. Cu toate că s-a luptat cu dureri persistente de spate, a reușit să ajungă până în sferturile de finală, unde a fost învins de Novak Djokovic.