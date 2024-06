Edi Iordănescu, înainte de România – Belgia: “Ne aşteaptă o nouă provocare”

De altfel, Iordănescu a mai declarat că nu va face multe schimbări în echipă faţă de partida cu Ucraina.

Mâine ne aşteaptă o nouă provocare, o provocare la un nivel superior ţinând cont şi de context. Belgia este locul 3 în ierarhia mondială, are jucători foarte valoroşi şi vine cu o nevoie foarte mare de puncte. Reprezintă o provocare foarte mare pentru noi, dar sunt sigur că suntem pregătiţi să dăm tot ce avem mai bun. În rest, adversarul este unul colosal, asta e realitatea. Are multă valoare, în primul meci a avut 4-5 ocazii imense… şi suntem conştienţi de asta, suntem pregătiţi pentru orice. Însă intrăm în teren cu gândul să câştigăm meciul, să ne punem în slujba tricolorului. Dacă în final un egal ne-ar fi suficient să ne calificăm, atunci punctul e binevenit… însă gândirea noastră a fost întotdeauna de a scoate maximum din fiecare joc. Şi aşa vom intra şi mâine,

Am încredere că putem produce în continuare lucruri deosebite. Am început foarte bine acest turneu, iar încrederea mea în acest grup este totală. A fost în momentele mai puţin fericite, este şi acum şi va fi şi mâine intactă, indiferent ce se va întâmpla, cu toate că optimismul meu este unul mare. Multe schimbări nu vor fi pentru meciul de mâine pentru că am avut timp suficient ca să ne recuperăm. Cu toate că va fi din nou nevoie de un consum fantastic de energie şi unul mental pentru a avea o prestaţie aşa cum românii noştri aşteaptă. Dacă ne-am califica după meciul de mâine ar însemna istorie, ar însemna un exemplu fantastic pentru sportul din România şi chiar şi pentru alte domenii. Rezultatul cu Ucraina a adunat din nou poporul nostru, am simţit o altă unitate, altă încredere, am simţit bucurie şi speranţă la românii noştri. Iar aceste lucruri ne motivează şi mai tare pentru meciul de mâine. Trebuie să fim foarte eficienţi contra Belgiei, chiar pragmatici şi echilibraţi pe toate momentele jocului,

a precizat el.