Durata zilelor s-ar putea modifica

Centrul Pământului pare să se rotească neobișnuit de încet în ultimii 14 ani, conform unui studiu recent, ceea ce ar putea duce la o posibilă creștere a duratei zilelor.

Această tendință misterioasă este considerată imperceptibilă pentru oameni, dar reflectă o schimbare în dinamica internă a planetei noastre.

Nucleul intern al Pământului, o sferă aproximativ de dimensiunea Lunii, este compus din fier și nichel solid și se află la o adâncime de peste 4.800 de kilometri sub suprafața terestră. Acesta este înconjurat de un nucleu extern, un strat extrem de fierbinte de metale topite, care este similar din punct de vedere compozițional cu nucleul intern. Nucleul extern este acoperit de un strat de roci topite cunoscut sub numele de manta, care este sub scoarța terestră.

Deși Pământul se rotește în jurul propriului său ax, nucleul intern al planetei poate să se rotească cu o viteză ușor diferită față de manta și de scoarța terestră, datorită vâscozității nucleului extern și a altor fenomene interne complexe.

Această descoperire subliniază complexitatea și dinamica continuă a structurii interne a Pământului, care continuă să fie un subiect fascinant pentru cercetătorii din domeniul geofizicii și științelor planetare.

De când oamenii de ştiinţă au început să cartografieze straturile interne ale Pământului prin înregistrări detaliate ale activităţii seismice în urmă cu aproximativ 40 de ani, nucleul intern s-a învârtit uşor mai rapid decât mantaua şi scoarţa terestră. Dar, în noul studiu, publicat pe 12 iunie în revista Nature, cercetătorii au descoperit că, începând din 2010, rotaţia nucleului intern a început să încetinească şi că acesta se învârte de acum puţin mai lent decât celelalte straturi ale Pământului. Dacă rotaţia nucleului intern continuă să încetinească, atracţia gravitaţională a acestuia ar putea, în cele din urmă, să determine straturile exterioare ale planetei noastre să se rotească ceva mai încet, modificând durata zilelor noastre, au scris cercetătorii, notează Agerpres.

