Dragoș Anastasiu crede că trebuie să „reparăm” România ca diaspora să se poată întoarce

Românii din exterior ar trebui să ia în considerare România din punct de vedere investiţional, turistic, social, cu programe, pentru că sunt multe oportunităţi în ţară, a afirmat vineri Dragoş Anastasiu – preşedinte Eurolines Group.

Din păcate, acesta pare a uita tratamentul pe care îl aplică autoritățile din românia tuturor românilor, văzuți doar ca niște oi bine de muls. Când vine vorba de servicii elementare, statul se preface a uita sau șe oferă la un nivel jalnic.

De altfel, și Anastasiu a menţionat că ţara noastră are nevoie şi de o clasă politică căreia să-i pese mai mult.

„M-am întors din Germania şi e foarte bine că am făcut-o. Au trecut mulţi ani. Îi încurajez pe toţi românii din afară să se uite la România măcar, să ia în considerare România investiţional, turistic, social, cu programe, ş.a.m.d. pentru că sunt lucruri extraordinare, posibile aici în ţară. Am fost preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane şi am spus de mii de ori: predictibilitate, predictibilitate, predictibilitate. Asta avem nevoie ca noi să ne dezvoltăm. Am stat mult şi m-am gândit, cred că noi, ăştia care am fost aici în ultimii 20 şi ceva de ani, am profitat de lipsa de predictibilitate. Foarte multe firme din Germania voiau să vină în România dar spuneau: este atât de impredictibil mediul ş.a.m.d. Şi le spuneam: asta este oportunitatea voastră, cu o singură condiţie: să vă asociaţi cu un român destoinic ca să înţeleagă modul în care lucrurile funcţionează aici. Şi o spun în continuare, avem multe oportunităţi aici – şi principala noastră comoară este diaspora. E cel mai mare necaz, dar şi cea mai mare comoară”, a spus Dragoş Anastasiu, la „Repatriot Summit 2023″.

De altfel, acesta consideră că românii au plecat pentru că le displace să trăiască în această țară ajunsă la cheremul unor semianalfabeți cu funcții politiceși, nu pentru că n-au iubit România.

„Au trecut 30 şi ceva de ani. Când ne uităm în spate, ce sentiment avem? Eu am două tipuri de sentimente, cele pozitive care spun: totuşi, s-au întâmplat multe lucruri în ţara asta, am intrat în NATO, în Uniunea Europeană, ne-am dezvoltat, a crescut PIB-ul de foarte multe ori etc. Numai dacă suntem de rea-credinţă nu vedem ce s-a întâmplat în ţara asta dar, în acelaşi timp, avem şi un sentiment de frustrare. Eu am un sentiment de frustrare”, a adăugat Anastasiu.

Totodată, el a subliniat că este nevoie să fie schimbat contextul în aşa fel încât, în 2050, în special tinerii să iubească să trăiască în România.

„Ce facem? Avem două variante: ori politica, ori să facem într-adevăr ceva să schimbăm ceea ce mulţi ani în România nu s-a putut schimba: mentalitatea, modul în care vedem lucrurile, modul în care acţionăm, modul în care ne pasă şi asta se face prin a vorbi. Astăzi, iarăşi vorbim despre acest lucru, prin studii, să vedem cum să facem acest lucru şi prin acţiuni. Avem nevoie şi de o clasă politică căreia să-i pese mai mult – şi dacă vom reuşi să facem acest lucru, tinerii vor iubi să trăiască în ţara asta. Asta nu se poate fără diasporă. Diaspora este un pilon esenţial pentru a reuşi acest lucru”, a conchis Dragoş Anastasiu.