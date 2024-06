Diana Șoșoacă vrea să candideze la președinție

În mesajul său, Şoşoacă a subliniat determinarea și angajamentul său față de cetățenii României, exprimându-și dorința de a aduce schimbări semnificative în politica țării. Aceasta și-a îndemnat susținătorii să se alăture eforturilor sale pentru a transforma România într-un stat mai just și prosper.

Am să duc aici tot ce s-a întâmplat în Parlamentul României, ca să ştie toată lumea de mizeriile şi de scursurile din Parlamentul României (…) Pentru ce a făcut George Simion cu ‘te agresez sexual, scroafo’, îşi lua trei ani de închisoare cu executare. M-am săturat de mizeria la care am asistat şi la discriminarea la care am fost supusă, la jignirile şi insultele. (…) Imediat după alegeri, deci acum câteva zile, a apărut un exit-poll cu privire la Diana Şoşoacă la prezidenţiale. Păi cum pe mine mă dai cu 5% la europarlamentare, cu 3% la locale şi cu 2,83% pe Bucureşti şi pe prezidenţiale mă scoţi cu 9%? Băi mincinoşilor. Să ne aducem aminte de ultimul exit-poll pe prezidenţiale, când eu eram pe locul 2, în urmă cu o lună,

a declarat Diana Șoșoacă.