Sergiu Florin Nicolaescu s-a născut la 13 aprilie 1930, în Târgu Jiu. Locul unde se afla casa actorului este acum ocupat de Autogara orașului. Astăzi, actorul ar fi împlinit frumoasa vârstă de 94 de ani, dar a murit la București, la 3 ianuarie 2013.

Văduva lui Sergiu Nicolaescu și-a refăcut viața

În urmă cu 11 ani, lumea cinematografiei a pierdut unul dintre cei mai mari regizori ai României, Sergiu Nicolaescu. După plecarea sa, Dana Nicolaescu, a doua sa soție, a rămas alături de el și i-a purtat dorul mult timp. A fost surprinsă adesea la mormântul acestuia, aducând flori și aprinzând lumânări în memoria lui. Cu toate acestea, viața a continuat și Dana și-a găsit alinarea și fericirea alături de medicul Dan Voinescu, cel care l-a operat pe Sergiu Nicolaescu la creier în 2008.

Dana Nicolaescu a avut nevoie de mult timp singură, dar acum, potrivit cancan.ro, aceasta și-a refăcut viața. Ea a fost văzută alături de Dan Voinescu, medicul care l-a operat pe regretatul regizor.

Cei doi au fost văzuți împreună, iar producătoarea de filme s-a schimbat vizibil în ultimii ani. Aceasta se afla alături de soțul ei, medicul Dan Voinescu, în Dorobanți, aproape de zona în care locuiesc. Cei doi mergeau pe jos către zona Floreasca, trecând pe lângă fosta locuință a lui Sergiu Nicolaescu.

În 2013, Sergiu Nicolaescu oferea un interviu pentru România Liberă. Regretatul actor a povestit cum a lucrat într-un lagăr pentru evrei şi cum, iar copil fiind, acest fura din pivniţele şcolilor şi bisericilor din Timişoara.

“Aveam 13 ani, dar conduceam foarte bine orice mașină. Și, din trei, am făcut opt și am luat permis de conducere. La 13 ani am avut permis de conducere. Pe vremea aceea, vacanța școlară dura nouă luni. Iar ziua de învățătură era de trei ore. Pentru că era război, iar liceele au fost confiscate ca să se facă spitale. Și atunci, eram foarte liberi, imens de liberi. Cine și-a gestionat bine această libertate a avut o copilărie fantastică. Cum am avut eu. Dar am avut și condițiile pentru asta. Timișoara are un cartier central care se numește Cetate, pentru că acolo era o cetate veche turcească. Acolo locuiam eu. Aveam bandele de derbedei și era o întrecere permanentă între noi. Eu eram șef de bandă. Aveam un teren al meu, curtea părăsită a unui spital militar”, spunea Sergiu Nicolaescu, pentru România Liberă.

