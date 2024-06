Dacian Cioloș a anunțat că se retrage din politică după eșecul răsunător înregistrat de partidul pe care îl conduce în ultima rundă de alegeri.

Totuși, Cioloș a declarat că va rămâne membru al formațiunii, dar fără să se mai implice activ, transmite Realitatea.

„Nu mi-am câștigat traiul din politică” și „nu vreau să ies la pensie din politică”, spune Dacian Cioloș în declarațiile sale.

Acesta transmite că vrea să se îndrepte către proiecte din zona societății civile și consultanță. Cel puțin pentru două-trei luni, Cioloș vrea să ia „o pauză de reflecție”, timp în care plănuiește să se întâlnească cu prietenii și familia, dar și cu foști colaboratori din domeniile în care a activat.

Mai mult, fondatorul REPER lasă de înțeles că se bucură în continuare de suficientă susținere la nivelul Uniunii Europene încât să poată sprijini aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.

Dacian Cioloș, după eșecul REPER de la alegeri: „Este un duş rece pe care îl primesc cu toată responsabilitatea”

Europarlamentarul Dacian Cioloş, a declarat că scorul naţional la alegerile de duminică este un eşec pentru partidul REPER, dar şi pentru toată mişcarea de modernizare a României.

„În primul rând vreau să vă mulţumesc tuturor celor care aţi votat echipa REPER, la locale şi europarlamentare. Fiecare vot şi mesaj primit în aceste săptămâni contează mult pentru mine, pentru că a fost unul pentru seriozitate după o campanie făcută fără populism. Mulţumesc întregii echipe REPER, membrilor din toată ţara, voluntarilor care şi-au luat din timp şi au depus mari eforturi să ne ajute, dar şi donatorilor. A fost o campanie grea. Nu am avut şi nu avem banii partidelor mari, nu am avut reţelele lor şi nici nu am recurs la metode ilegale, cum am văzut în multe cazuri”, a scris Cioloş pe Facebook.

