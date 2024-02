Chef Florin Dumitrescu a organizat weekend-ul trecut un brunch care s-a dovedit a nu fi pe placul tuturor participanților. Unii dintre ei s-au plâns de prețurile prea mari și nu numai.



„ Buna ziua,

Va scriu in speranta ca voi fi si eu bagata in seama, macar cu aceasta ocazie. Am participat weekend-ul trecut la brunch-ul organizat de Chef Florin Dumitrescu in parteneriat cu Restaurantul Stejarii. Pretul a fost mare, 400 lei/persoana doar pentru mancare si 200 de lei/ copil (intre 6 si 12 ani) cu promisiunea ca cei mici vor beneficia de entarteinment.

Nu pot spune ca ma dau banii afara din casa, dar pentru ca eram mare fana chef, am strans suma de bani. Ma gandeam, ca fiind imaginea lui si un brunch organizat de el, ma asteptam cumva sa vina si pe la mesele celor care au platit pentru a-l intalni. In schimb, cheful a fost intersat doar de cunostinte sau sa stea cu familia sa la masa (vezi poza). Asa ca, am dat bani ca sa-l vad de la distanta, ca mancarea nu cred ca a fost gatita de el, sau cine stie…? Locul de joaca exista, intr-adevar, dar nu se ocupa nimeni, copiii alergau printre picioarele noastre, se bagau sub mese si intotdeauna trebuia sa fii atent sa nu ii lovesti. Acest lucru m-a determinat sa-mi tin copilul la masa timp de 4 ore. Pentru ca eram cu masina, eu am comandat limonada. Prima limonada venea intr-un pahar mare, iar daca comandai o a doua limonada, venea intr-un pahar mai mic (vezi poze), desi pretul era acelasi.

In concluzie, pentru ce am platit? Doar pentru nume? Ma asteptam la mai multa interactiune pentru banii astia. La final nota a fost destul de piperata pentru ca s-a adaugat si bautura care nu era ieftina deloc. Auzisem ca asa sunt genul acesta de evenimente, o vedeta face reclama, se plimba pe acolo, dar atat, nimic mai mult.

Va multumesc,

Antonia”

