Cu toată producția internă, România a ajuns „fraiera” Europei. Plătim cea mai scumpă energie electrică

Față de anul 2020, prețul energiei electrice a crescut în Europa și de 6-7 ori, arată o hartă a prețurilor la electricitate prezentată de Javier Blas, editorialist pentru energie și mărfuri la Bloomberg.

În cele mai multe economii europene prețurile se situiază la peste 600 de euro/MWh. Românii plătesc 616,38 euro/MWh, nivel foarte apropiat de cel al Greciei, Austriei, Slovaciei, Bulgariei și Franței, scrie ziare.com.

Oprirea centralei de la Iernut, ce funcționează pe gaze naturale, a contribuit și ea la scumpire.

Înainte de anul 2020 un preț de 75-100 euro/MWh era considerat mare.

Totodată, România a exportat, în primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multă energie electrică.

În cazul energiei, consumul casnic îl depășește pe cel industrial. Cu o producție industrială în continuă restrângere, ”cererea de consum” pe care o garantează guvernanți este de fapt cu precădere cea pentru consumatorii casnici.

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive| #EnergyCrisis pic.twitter.com/RyTrbJ4Mxl