Costel Corduneanu, fost sportiv la cluburile Steaua și Dinamo și cunoscut drept liderul clanului interlop Corduneanu, a încetat din viață luni, la vârsta de 54 de ani, într-un spital din Târgu Mureș. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală la inimă.

Șeful clanului Corduneanu din Iași era cunoscut pentru problemele cardiace cu care se confrunta de mai mult timp. Avocatul său a confirmat decesul pentru știrilor PRO TV, adăugând că acesta a survenit în urma complicațiilor apărute în urma intervenției chirurgicale.

Costel Corduneanu era vicecampion european la lupte libere, participând și la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, reușind să obțină locul 9 la Barcelona în 1992, respectiv 14, Atlanta 1996.. Astfel, Federația Română de Lupte a postat un mesaj pe pagina de Facebook: “Federația Română de Lupte anunță cu regret trecerea în neființă a celui care a reprezentat luptele libere românești cu succes- Costel Corduneanu. Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai buni luptători pe care i-a dat municipiul Iași, fiind Vicecampion European și participant la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. Federația Română de Lupte transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților.”

Leonard Doroftei, despre Costel Corduneanu: “Eu spun ce ştiu”

Leonard Doroftei a împărtășit amintiri plăcute legate de Costel Corduneanu din perioada în care acesta era sportiv și concura pentru medaliile olimpice. “Un sportiv care a avut rezultate”, a descris pe scurt Doroftei figura lui Costel Corduneanu.

“Eu îl cunosc ca sportiv, îl cunosc ca om care a luptat, care a avut rezultate. Atât pot eu spune despre Corduneanu. Ce spun alţii, sunt lucruri pe care le ştiu ei. Eu spun ce ştiu.

Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară”, declarase Leonard Doroftei, în urmă cu un deceniu, potrivit ziaruldeiasi.ro.

