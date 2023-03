Comandourile israeliene protestează împotriva revizuirii sistemului judiciar

H. și tovarășii săi de la Navy SEAL și alte unități de comando din Israel s-au pregătit luna aceasta și și-au dus protestul împotriva revizuirii sistemului judiciar al guvernului până în adâncurile Mării Roșii.

De peste trei decenii, H. operează sub apă și sub acoperire în numele marinei israeliene, iar la un moment dat chiar a servit sub comanda ministrului apărării demis, Yoav Gallant, potrivit Reuters.

„ Acesta este, fără îndoială, cel mai rău moment în care am fost vreodată, din punctul meu de vedere, în statul Israel”, a spus H., adăugând că se simte în mare parte trist și frustrat.

„ Ceva pe care noi, toți am construit în ultimii 75 de ani, suntem dispuși să-l distrugem? Pentru ce? Pentru cine?”, a întrebat el.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a amânat luni o decizie cu privire la planurile foarte dur contestate, pe fondul temerilor că cea mai gravă criză națională a Israelului din ultimii ani ar putea fractura coaliția sa sau ar putea escalada în violență.

O dronă arată protestele contra revizuirii judiciare a guvernului Netanyahu din Israel

Mii de israelieni au ieșit la protestele contra revizuirii judiciare a guvernului premierului Benjamin Netanyahu luni (27 martie), deoarece o declarație televizată așteptată care ar fi anunțat că planurile au fost suspendate a fost amânată.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu trebuia să facă luni dimineață o declarație televizată în care anunța planurile, despre care el spune că sunt necesare pentru a restabili echilibrul sistemului de guvernare, dar pe care criticii le consideră o amenințare la adresa democrației, au fost suspendate. Declarația a fost însă amânată, deoarece Netanyahu s-a întâlnit cu șefii partidelor din coaliție, potrivit Reuters.

Anterior, un oficial din partidul de guvernământ Likud și o altă sursă strâns implicată în procesul legislațtiv au declarat că Netanyahu va suspenda revizuirea, care a declanșat unele dintre cele mai mari demonstrații de stradă din istoria Israelului și a atras o intervenție rară a șefului statului.

Benjamin Netanyahu, despre protestele din Israel: „Nu vom accepta anarhia”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că violenţa şi anarhia nu vor fi tolerate, după ce protestele în masă împotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului său au intrat în a 11-a săptămână, relatează duminică dpa, citată de Agerpres.

