Coldplay lansează album nou în luna octombrie

Trupa Coldplay a dezvăluit planurile de a lansa cel de-al 10-lea album de studio, intitulat “Music of the Spheres”, în luna octombrie. Aceasta va fi o producție care se va concentra pe impactul său asupra mediului înconjurător.

Coldplay a anunțat că fiecare copie pe vinil a noului lor album, “Music of the Spheres”, va fi fabricată din nouă sticle de plastic recuperate din depozite de deșeuri de consum. În plus, o ediție specială “notebook” va conține 70% plastic recuperat din râul Rio Las Vacas din Guatemala.

Această inițiativă tehnologică este menită să reducă emisiile de carbon cu 85% și să prevină producerea a peste 25 de tone de plastic virgin.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!