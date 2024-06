Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri despre ultimatumul dat de premierul Ciolacu ministrului Predoiu, de a pregăti hotărârea de guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale, că aici e vorba de o decizie politică și dată alegerilor se stabilește de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiași partid.

„Fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta și deciziile politice”, a mai spus Ciucă.

”Aici e vorba de o decizie politică. Dată alegerilor se stabilește de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiași partid și discuția nu mai are loc. Dar atunci când vorbim de o coaliție, inclusiv data alegerilor este o decizie politică, motiv pentru care e nevoie de consens politic. Ca atare, fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta și deciziile politice”, a spus Nicolae Ciucă, întrebat despre ultimatumul dat de premier ministrului Cătălin Predoiu, de a pregăti Hotărârea de Guvern cu data alegerilor prezidențiale în septembrie.

Întrebat dacă se poate merge cu un tandem președinte – premier, Ciucă a răspuns: ”Păi nu am decis fiecare dintre partide că mergem cu candidatul nostru? Cum am putea acum, după ce am avut o discuție cu liderii de filiale, să le spunem ce? E ceva care s-a schimbat 180 de grade în toată această diagramă, prin care pot eu să mă întorc către președinții de filială?”.

Coaliția de guvernare, indecisă. PSD și PNL încă dezbat data alegerilor prezidențiale din 2024

Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare rămân la cote ridicate, pe fondul neînțelegerilor dintre liderii PSD și PNL cu privire la fixarea datei pentru alegerile prezidențiale.

În timp ce o parte dintre politicieni încep să-și anunțe candidaturile pentru funcția de șef de stat, coaliția de guvernare nu reușește să găsească o cale de mijloc pentru a seta data la care românii să își poată vota viitorul președinte. Fie că vorbim de orgoli sau de mize înalte, liderii celor două partide aflate la guvernare au păreri diferite și nu sunt dispuși să accepte varianta propusă de celălalt.

