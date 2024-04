Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că în prezent Cătălin Cîrstoiu este candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria generală a Capitalei, potrivit spotmedia.ro.

El a subliniat că cele două formaţiuni vor avea candidat comun la alegerile locale din acest an pentru Primăria Bucureşti, iar o discuție în acest sens va avea loc luni.

„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o ședință, am vorbit pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. (…)

Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună. Ce vă pot spune cu certitudine, că alianţa PSD şi PNL la Primăria generală a Capitalei va avea un candidat unic. În acest moment avem un candidat unic”, a afirmat Marcel Ciolacu sâmbătă, la Piteşti.

El îl apără pe Cîrstoiu, afirmând că este un medic de excepție.

„Domnul Cîrstoiu nu e un criminal, iertaţi-mă! Înţeleg campania. Dom-le, e un medic de excepţie, e un decan la UMF, un om care şi-a clădit profesional tot ce se poate, este solicitat şi în România şi în străinătate pentru operaţii şi nu face operaţii simple. Haideţi să fim corecţi! Am înţeles, a fost la o clinică… dar lucrurile acestea o să le lămurim în cadrul coaliţiei”, mai spune Ciolacu.

Întrebat dacă crede că medicul Cîrstoiu este incompatibil, liderul PSD spune că ştie că primarul sectorului 1, Clotilde Armand, se află în incompatibilitate, adăugând: „Eu nu am văzut o decizie la domnul Cîrstoiu, nu am văzut-o! Dacă ANI are document, să o rezolve!”.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Municipiului București a încercat, vineri, într-o conferință de presă, să lămurească acuzațiile care i s-au adus în spațiul public. El a spus că nu se retrage din cursă, dar că mandatul său se află pe masa Coaliției, încă din momentul nominalizării și oricând i se poate retrage sprijinul, dacă asta se vrea.

„Nici eu, nici presa, doar o instituție, respectiv Agenția de Integritate, poate să emită un raport care să constate incompatibilitatea. În opinia mea, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că există o incompatibilitate”, a spus Cîrstoiu.

Acuzațiile care i s-au adus



Conferința de presă a fost făcută după ce premierul Marcel Ciolacu a declarat anterior că până când doctorul Cîrstoiu nu va explica toate aspectele controversate apărute în spaţiul public, nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliţiei.

Ciolacu: Până când doctorul Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spațiul public, nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliției

Cătălin Cîrstoiu a fost acuzat de incompatibilitate, în urma unei investigații Hotnews, care arată că medicul ar fi dat consultații, contra cost, la clinica privată a soției sale, în timp ce era managerul Spitalului Universitar din Bucureşti. De asemenea, el ar fi direcționat pacienții de la spitalul de stat către clinica privată, în special pentru intervenții medicale simple, dar scumpe.

Ulterior, deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA un denunţ pe numele lui Cătălin Cîrstoiu, pentru abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane şi înşelăciune. În plus, a depus şi o sesizare la ANI, cu privire la posibile situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar afla Cătălin Cîrstoiu.

Şi candidatul AUR la Primăria Capitalei, Mihai Enache, a depus la Direcţia Generală Antifraudă o sesizare împotriva lui Cîrstoiu, vizând suspiciuni de incompatibilitate şi evaziune fiscală.

Deja Robert Negoiță, primarul sectorului 3, s-a oferit să îi ia locul lui Cîrstoiu, iar PNL a spus că ia în calcul să aibă un candidat propriu. Nominalizarea PNL + PSD, dacă îi vor retrage sprijinul lui Cîrstoiu, trebuie făcută rapid, având în vedere că termenul pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale din data de 9 iunie este 30 aprilie.

Ciolacu, despre o eventuală înlocuire a candidatului Cîrstoiu cu Negoiță. Ce a stabilit cu Ciucă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că a discutat cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, şi au ajuns la concluzia că Robert Negoiţă este un candidat foarte bun al alianţei PSD – PNL la Primăria Sectorului 3 şi aşa va rămâne.

Prim-ministrul a fost întrebat, în timpul vizitei sale în Emiratele Arabe Unite, dacă Robert Negoiţă îl va înlocui pe Cătălin Cîrstoiu şi va deveni candidatul alianţei PSD – PNL la Primăria Capitalei, scrie Agerpres.

“Eu acum, înainte de a intra în conferinţa de presă, am stat de vorbă la telefon cu domnul Nicolae Ciucă. Domnul Robert Negoiţă este candidatul comun al alianţei pentru Sectorul 3 şi lucrurile aşa vor rămâne. Domnul Negoiţă a avut discuţie şi cu mine, pe urmă şi cu domnul Nicolae Ciucă, eu vorbind cu domnul Nicolae Ciucă. Lucrurile nu s-au făcut pe ascuns”, a precizat Ciolacu.

Acesta a menţionat că există o comunicare foarte bună, în continuare, între el şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

“Eu mă bucur mult că domnul Negoiţă a văzut un eventual impas şi s-a oferit să fie candidatul pentru Primăria Generală. După discuţia telefonică pe care am avut-o cu domnul Ciucă, amândoi considerăm că domnul Negoiţă este un candidat foarte bun la Sectorul 3 unde, de altfel, am şi decis acest lucru”, a declarat preşedintele social-democraţilor.

