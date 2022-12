2022 a fost un an plin din toate punctele de vedere. Am avut parte de neliniște chiar de la începutul anului, când Putin a lansat „operațiunea militară specială” în Ucraina care nici astăzi nu s-a încheiat. Inflația și-a pus amprenta asupra omenirii. De altfel, foarte multe celebrități importante s-au stins în acest an, printre care și mult iubita Regina Elisabeta a II-ua.

Celebrități care s-au stins din viață în 2022

Kirstie Alley – Actrița premiată cu Emmy pentru Cheers.

Christine McVie – Legendara muziciană care a compus și cântat unele dintre cele mai mari hituri ale trupei Fleetwood Mac.

Jason David Frank – Unul dintre persoanejele principale ale serialului Power Rangers.

Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter.

John Aniston, actorul din „Days of Our Lives”.

Jerry Lee Lewis, legendarul artist cunoscut pentru hitul Great Balls of Fire.

Robbie Coltrane, actorul din Harry Potter și din Cracker.

Actrița Angela Lansbury.

Coolio, celebrul rapper, producător de muzică.

Actrița Louise Fletcher.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Mihail Gorbaciov, fostul președinte sovietic.

Actriţa americană Anne Heche.

Actrița și cântăreața Olivia Newton-John.

Legendarul actor american Paul Sorvino.

Actorul Ray Liotta.

Celebrul actor James Caan.

Actorul Louie Anderson.

Muzicianul Marvin Lee Aday, cunoscut ca Meat Loaf.

Legenda fotbalului, Pele.

Iar pe 31 Decembrie, Papa Benedict al XVI-lea.

