Cel puțin 7 morți în Brownsville, Texas, după ce un bărbat a intrat cu maşina într-un grup de oameni

Şapte persoane au decedat şi mai multe altele au fost rănite duminică dimineaţa în Texas, după ce un vehicul le-a lovit în plin în faţa unui centru de primire a migranţilor.

Maşina „a strivit mai multe persoane care aşteptau într-o staţie de autobuz”, a declarat Martin Sandoval, purtător de cuvânt al poliţiei din Brownsville, unui post de televiziune local.

Şapte persoane au fost ucise, şoferul vehiculului a fost arestat şi este pe cale de a primi îngrijiri, a adăugat el.

Acesta va fi urmărit penal pentru şofat periculos, dar ar putea fi vizat şi de alte capete de acuzare în cursul zilei, potrivit lui Sandoval.

Ancheta urmează să stabilească dacă a fost un accident sau un act deliberat, a precizat responsabilul citat.

Potrivit martorilor, se pare „că şoferul a pierdut controlul maşinii. Acum, dacă este un accident sau a fost intenţonat, urmează ca ancheta să stabilească”.

🚨#BREAKING: Multiple people have been injured and killed, after vehicle intentionally rams into group of migrants



📌#Brownsville | #Texas ⁰

Currently numerous Law enforcement and other emergency services are on scene after seven people are dead and at least twelve others are… pic.twitter.com/NlD47zzgXj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 7, 2023

Incidentul intervine într-un moment în care autorităţile se pregătesc să ridice joia viitoare o măsură sanitară care să permită expulzarea fără întârziere a migranţilor, „Titlul 42”. Expirarea sa provoacă temerea autorităţilor de o creştere a intrărilor ilegale în SUA.

Titlul 42 este o restricţie împotriva migranţilor introdusă de fostul presedinte Donald Trump, care permite expulzarea acestora fără nicio procedura. Aceasta a fost reactivată în timpul pandemiei.

Centrul pentru persoane fără adăpost în faţa căruia s-a produs incidentul găzduieşte în prezent migranţi din cauza „afluxului actual” ridicat, potrivit lui Sandoval.

