Ce bugete au alocat românii pentru vacanța de Paște, studiu

Pentru vacanțele de Paște, turiștii români au ales să își rezerve vacanța online, cheltuind un buget pentru o destinație exotică, de apx.2300 euro/ persoană/ pachet, iar în cazul destinațiilor din Europa, media de preț este în jurul valorii de 1000 euro/ persoană/ pachet, potrivit datelor Eturia.

“Observam că tot mai mulți turiști aleg rezervările online, iar vacanța de Paste, este vârful de până acum. Dacă ne uităm la date, comparativ cu anul trecut, în acest moment ne apropiem de o creștere de 50%, care vine pe fondul unei oferte generoase care cuprinde mai multe destinații disponibile în cele doua platforme, a prețurilor mai mici față de o rezervare realizată în mod clasic, dar și datorită multiplelor variante de călatorie, complet dinamice, puse la dispoziția clientului. Interesant este faptul că solicitările de Paște au început să apară încă din perioada vacanței de Crăciun și Revelion, ceea ce ne confirmă faptul că românii revin la un comportament de achiziție mult mai bine planificat,” declară Ana Maria Gherasim, Director de vânzări agenția de turism Eturia

Pentru perioadă Sărbătorilor Pascale, oferta Eturia include peste 50 de pachete de vacanță cu plecări pe 6 Continente. De la vacanțe cu zboruri scurte în Europa, cum ar fi Paris, Nisa, Sevilla, Palma de Mallorca sau Madeira, până la Emirate ca Dubai și Ras la Khaimah sau Thailanda, Mexic, Cuba, Seychelles, Mauritius, Peru, Costa Rica, Australia, Jamaica sau Indonezia. Există pachete care pornesc de la 890 euro/ persoană cum sunt cele pentru un sejur în Europa și pot ajunge până la aproape 5000 euro/persoană pentru circuitele de grup cu însoțitor, într-un sejur exotic. Ce este foarte important de precizat este faptul că există zeci de pachete, inclusiv pentru destinații exotice, unde tariful nu depașește 2000 euro/ persoană.

“Ne asteptăm la cifre tot mai bune pe zona de rezervări online, susținute de creșterea calității experienței clientului în cele două platforme, de oferta mult mai accesibilă și de miile de pachete dinamice din care clientul poate alege. Acest mix, prin care au acces la pachete complete de călătorie reprezintă varianta perfectă de rezervare pentru turiștii online adopters sau de tip-ul do it yourself, dar care au standarde ridicate de calitate și își doresc să aibă parte de siguranță oferită de o agenție de turism, cum este Eturia, “declară Ana Maria Gherasim.

Dacă s-ar face un top al preferințelor românilor în materie de destinații de vacanță în perioada Paștelui, Madeira este în topul destinațiilor europene, urmată de Franța, Spania și Islanda. De asemenea, se observă un interes crescut pentru Mexic, Republica Dominicană, Cuba, Jamaica, dar și a insulelor mai mici din această zonă cum ar fi: Aruba, Curacao, Bahamas. Pentru Oceanul Indian cererea este polarizată pe destinații ca Maldive, Seychelles, Mauritius, Indonezia. Românii ales cu drag Thailanda și Malaezia, cu oprire în Singapore, dar își îndreaptă atenția și către Statele Unite ale Americii.

Și pentru această perioadă, Eturia continua promovarea zborurile de tip charter către Portugalia, respectiv insula Madeira. Astfel, achiziționând un pachet de tip charter turiștii pot evita să petreacă o zi întreagă în avion și în aeroporturi. Charterele către Portugalia pornesc de la 1390 de euro și, pentru unele pachete, combină Portugalia continentală cu Madeira sau Madeira cu Azore.