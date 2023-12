Atragerea investiţiilor în sectorul energiei a reprezentat un obiectiv esenţial pentru consolidarea securităţii şi independenţei energetice a României, printre proiectele pe care s-a concentrat atenţia în acest an numărându-se Neptun Deep, conducta Tuzla-Podişor, hidrocentrala prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, centrala de la Iernut, centrala de la Cernavodă şi reactoarele modulare mici, potrivit agerpres.ro.

Totodată, o atenţie deosebită a fost acordată şi energiei regenerabile, pe lângă numeroase proiecte în domeniu, un obiectiv important fiind aprobarea Legii offshore wind.

„ Atragerea investiţiilor a reprezentat un obiectiv esenţial pentru consolidarea securităţii şi independenţei energetice a României, având drept rezultat un cost echitabil al energiei în facturile consumatorilor. Această iniţiativă reprezintă un pas semnificativ în direcţia dezvoltării unei economii sustenabile, axate pe energie verde, regenerabilă şi curată, dar, mai presus de orice, sigură. De altfel, ştiţi deviza mea preferată: investiţii, investiţii, investiţii. Pe scurt, principalele promisiuni îndeplinite sunt adoptarea proiectului Legii eolian offshore în Guvern, atragerea de investiţii pentru construirea Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, recuperarea tuturor restanţelor din PNRR. Totodată, am accelerat investiţiile din fonduri europene, semnând contracte pentru proiecte în valoare de aproape 10 miliarde de euro (producţie solar şi eolian, producţie pe bază de gaz în centrale moderne de cogenerare), am relansat proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti, proiectul meu de suflet, şi ţin la turaţie maximă programul civil nuclear românesc. Am repornit şi şantierul de la Iernut, cu şanse de punere în funcţiune în decembrie 2024″, a declarat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform agerpres.ro.

*** Planul de dezvoltare a zăcămintelor din Neptun Deep, aprobat în iunie; peste 80% din acordurile de execuţie necesare livrării proiectului au fost atribuite până în decembrie

Directorul general al OMV Petrom, Cristina Verchere, anunţa, în februarie, că decizia finală de investiţie privind proiectul Neptun Deep va fi luată la mijlocul lui 2023.

“Marea Neagră este răspunsul pentru securitatea energetică a României şi noi surse trebuie să fie aduse în sistemul energetic. (…) Am devenit operatori în august 2022 şi am făcut un pas intermediar către decizia finală de investiţii prin depunerea declaraţiei de descoperire comercială la sfârşitul anului trecut. În prezent, avansăm cu procesul de licitaţie. Ulterior, vom parcurge procesul de guvernanţă internă. Aşa cum am anunţat anterior, intenţionăm ca decizia finală de investiţie să fie luată la mijlocul lui 2023, primul gaz urmând să fie produs în 2027”, afirma Verchere.

