Partidul European al Verzilor (European Green Party) cere ca investigația “Russiagate”, referitoare la banii pe care Rusia i-ar fi oferit unor politicieni din UE, să fie accelerată înainte de alegerile pentru Parlamentul European, astfel încât cetățenii europeni să știe pe cine votează.

Conform unui comunicat de presă transmis la data de 17 aprilie 2024, European Green Party face această solicitare după ce s-a aflat că FBI l-ar fi “interogat” pe unul dintre principalii candidați ai partidului AfD din Germania la Parlamentul European, “cu privire la posibile plăți din partea Rusiei”.

Două publicații foarte importante în Germania, Der Spiegel și ZDF, au dezvăluit că Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) “investighează suspiciunile că Maximilian Krah, principal candidat pentru Parlamentul European din partea AfD, a primit bani de la rețeaua lui Putin”.

AfD (Alternative für Deutschland) este un partid conservator și eurosceptic din Germania. Maximilian Krah este un politician german de extremă dreapta. Conform presei din Germania, Maximilian Krah ar fi fost interogat de FBI în SUA, în decembrie 2023, în timp ce Maximilian Krah venise să participe la un eveniment politic în New York. Potrivit agenției DPA, Krah ar fi declarat că „da, am fost interogat în calitate de martor în legătură cu contactele mele în Ucraina. Am oferit informaţii corespunzătoare”.

„Rusia poartă un război de propagandă, cu intenția de a sabota alegerile pentru Parlamentul European. Comisia Europeană trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a proteja alegerile europene de ingerința Rusiei. Legea privind serviciile digitale oferă Comisiei Europene instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Companiile uriașe de rețele sociale ar trebui să fie forțate de Comisia Europeană să ia măsuri pentru a împiedica răspândirea dezinformării rusești”, a declarat Bas Eickhout, eurodeputat olandez și principal candidat al European Green Party pentru alegerile din iunie 2024. Legea pentru serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), la care se referă Bas Eickhout, include norme care reglementează platformele online și motoarele de căutare pe internet.

„Există un pericol clar și actual ca deputații europeni plătiți de Rusia să fie aleși sau realeși peste șapte săptămâni, dacă nu sunt deconspirați. Cetăţenii au dreptul să ştie exact ce europarlamentari lucrează pentru Putin. Solicităm un angajament ferm din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de a accelera ancheta și de a face publice toate informațiile care pot fi partajate fără a prejudicia investigațiile în curs”, a declarat, la rândul ei, Terry Reintke, eurodeputată din Germania și candidată din partea European Green Party.

Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a declarat în fața jurnaliștilor, vineri, că serviciile de informații din Belgia au confirmat „existența unei rețele de interferență pro-rusă cu activități în mai multe țări europene”, care este „supusă urmăririi penale” în Belgia. Separat, o investigație coordonată de autoritățile Cehiei a dezvăluit că unii actuali europarlamentari de la Bruxelles au primit numerar, în cadrul unei “operațiuni de influență susținută de Moscova”. „Plățile în numerar nu au avut loc în Belgia, dar au interferențe”, a recunoscut premierul Belgiei.

Premierul De Croo nu a specificat din ce țări sunt europarlamentarii care ar ajunge să fie urmăriți penal. Dar presa din Cehia susține, citând oficiali din serviciile de informații, că acuzațiile implică politicieni din Germania, Franța, Polonia, Belgia, Olanda și Ungaria.

Doi eurodeputați din European Green Party, Terry Reintke și Bas Eickhout, care sunt și candidați la alegerile europene din iunie 2024, solicită ca instituțiile UE, inclusiv Parlamentul European, să grăbească ancheta privitoare la acei eurodeputați care ar fi primit bani din Rusia. Marele pericol este ca acei oameni ai Rusiei să fie realeși în Parlamentul European, înainte să fie deconspirați.

La Congresul PPE, Roberta Metsola, șefa Parlamentului European, s-a referit și la amenințările care vin din partea Rusiei. “Când lumea s-a schimbat, pe 24 februarie 2022, noi ne-am ridicat și am înțeles că tancurile Kremlinului amenință nu doar Ucraina, ci și tot ceea ce noi avem mai drag, tot ce noi am moștenit. Nu ne-am făcut că nu vedem și nu o vom face”, a promis Roberta Metsola.

“În Parlamentul European, noi știm că suntem mai puternici atunci când forțele constructive pro-europene rezistă, suntem mai puternici atunci când suntem capabili să ne reformăm, suntem mai puternici datorită acestor provocări pe care le-am înfruntat”

Roberta Metsola,

Președinta Parlamentului European

Congresul Partidului Popular European (PPE) s-a desfășurat la București, în perioada 6 – 7 martie 2024, cu participarea a 11 șefi de stat și de guvern din țările UE.

