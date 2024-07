CFR a anunțat sâmbătă modificări în circulația trenurilor pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Lotru – Sibiu, din cauza lucrărilor la Autostrada Sibiu – Pitești. Aceste modificări vor fi în vigoare în perioada 8 iulie – 9 august.

”Începand cu data de 08.07.2024, odată cu închiderea temporară a circulatiei rutiere pe Valea Oltului, in compunerea si circulatia trenurilor operate de CFR Calatori vor intervenii modificari. Astfel, calatorii vor avea la dispozitie o capacitate dubla de transport fata de situatia actuala, in principal la trenurile de naveta in relatia Ramnicu Valcea – Lotru – Sibiu si retur (R 2061, R 2064, RE 2012, RE 2014)”, a transmis, sâmbătă, CFR.

Compania națională de transport feroviar precizează că vor fi introduce suplimentar în circulatie următoarele trenuri:

– trenul Regio13081 cu plecare din Ramnicu-Valcea la ora 11.08, din Lotru la ora 12.00 şi sosire la Sibiu la ora 14.15.

– trenul R 13082, pe tronson Sibiu – Lotru: plecare din Sibiu la ora 23.40 si sosire la Lotru la ora 2.01.

– trenul R 13083 pe tronsonul Lotru -Sibiu: plecare din Lotru la ora 20.15 şi sosire in Sibiu la ora 22.30.

Vă reamintim, traficul pe DN 7, Valea Oltului, se închide timp de o lună pentru lucrări la Autostrada Sibiu – Piteşti