Apple a lansat modelele iPhone 15, cu cablu USB-C. Cât vor costa noile iPhone

​Apple a lansat modelul iPhone 15 al telefoanelor companiei, iar acestea vin cu o schimbare, după ce Apple a fost forțată de Comisia Europeană să treacă la conectorul USB-C. Noile telefoane au. potrivit companiei, camere mai bune, procesoare mai rapide și baterii care țin mai mult.

iPhone 15 are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Plus are 6,7 inci.iPhone 15 costă în SUA de la 799 dolari, iar iPhone 15 Plus, de la 899 dolari. iPhone 15 Pro costă de la 999 dolari în SUA (128 GB); iar iPhone 15 Pro Max, de la 1.199 dolari (256 GB stocare). Comezile se pot face din 15 septembie, iar livrările încep din 22 septembrie.

Pentru a se conforma legislației UE, care va intra în vigoare în 2024, telefoanele iPhone 15 au port de încărcare USB-C, în loc de Lightning, standardul pe iPhone-uri din 2012 încoace, de când a fost introdus pe iPhone 5.

Și alte produse Apple au USB-C, iar această standardizare este gândităde UE pentru a ajuta clienții. Apple a protestat la început contra acestei obligații de a schimba mufele, dar, în final, s-a conformat.

iPhone 15 are de acum o cameră principală de 48 MP, wide, o schimbare importantă față de anii trecuți.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus vor fi disponibile în culorile: galben, roz, verde, albastru și negru. Compania spune că bateria va ține „toată ziua” și că este mai mare, dar nu a furnizat procente.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus utilizează procesorul A16 Bionic, prezent de anul trecut pe cele mai scumpe modele iPhone.

Modelele de vârf de gamă iPhone 15 Pro și iPhone Pro Max au carcasă din titan și, datorită acestui aliaj, sunt mai ușoare. iPhone 15 Pro are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 15 Pro, de 6,7 inci. Cele două modele folosesc noul procesor A17 Pro.

Compania anunță îmbunătățiri la camerele iPhone 15 Pro, iar modelul iPhone 15 Pro Max are cameră 5X, 120 mm. Modelul iPhone 15 Pro are zoom optic 3X.