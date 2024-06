Ambasadorul României în SUA s-a întâlnit cu Nadia Comăneci

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, s-a întâlnit cu Nadia Comăneci, cea mai bună gimnastă din întreaga istorie a României.

În anul 1989, Nadia a fugit din România iar din acel moment trăiește în SUA. Ambasadorul Andrei Muraru vorbește despre întâlnirea lui cu Nadia într-un mesaj pe care l-a postat pe facebook, la data de 1 iunie 2024.

“A recompensa talentul și munca grea este un efort care merită alăturat – de aceea nu am ezitat când am fost invitată de Nadia Comăneci la International Gymnastics Hall of Fame. Acest eveniment a fost creat pentru a recunoaște realizările celor mai mari legende ale gimnasticii, iar lista premiatelor din trecut include două legende românești: Nadia Comăneci și Cătălina Ponor.

A fost o oportunitate de a relua legătura cu Nadia și soțul ei Bart, un nume important în gimnastică, și de a ne întâlni din nou cu primarul David Holt din Oklahoma City”, menționează mesajul pe care ambasadorul Muraru l-a postat pe internet.

International Gymnastics Hall of Fame se află în Oklahoma City (SUA). În acest clasament, prima româncă inclusă a fost Nadia Comăneci. După Nadia, din România au fost incluși, printre alții, Ecaterina Szabo, Cătălina Ponor și Andreea Răducan.

