Ambasadorul israelian, convocat la Brasilia

Ministrul brazilian de Externe, Mauro Vieira, l-a convocat pe ambasadorul Israelului în Brazilia, după ce preşedintele Lula da Silva a fost declarat “persona non grata” în Israel pentru afirmaţiile sale în care a comparat războiul din Fâşia Gaza cu Holocaustul.



“În faţa gravităţii declaraţiilor de luni dimineaţă ale guvernului israelian, ministrul Mauro Vieira (…) l-a convocat astăzi pe ambasadorul israelian Daniel Zonshine” la Rio de Janeiro, potrivit unui comunicat al Ministerului brazilian de Externe.



De asemenea, el l-a “rechemat pentru consultări pe ambasadorul brazilian la Tel Aviv, Frederico Meyer, care va pleca mâine (marţi) în Brazilia”.



Ministrul brazilian se află la Rio de Janeiro pentru a pregăti reuniunea prevăzută pentru miercuri şi joi a şefilor de diplomaţie ai G20, a căror preşedinţie prin rotaţie o deţine Brazilia.



Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat duminică Israelul că a comis un “genocid” al palestinienilor din Fâşia Gaza, comparând ofensiva israeliană cu exterminarea evreilor de către nazişti.



După aceste declaraţii, ministrul israelian de externe, Israel Katz, a anunţat luni că Lula da Silva este persona non grata în Israel.



“L-am informat pe preşedintele Lula că este persona non grata în Israel până când îşi cere scuze şi nu va retracta”, a spus Israel Katz în cursul unei vizite la memorialul Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, unde l-a convocat pe ambasadorul Braziliei în Israel după aceste declaraţii.



Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a reacţionat ferm duminică, denunţând remarci “ruşinoase şi grave”.



Preşedintele brazilian de 78 de ani a condamnat atacul comis de Hamas pe 7 octombrie, numindu-l un act “terorist”. Dar de atunci a fost foarte critic la adresa Israelului.





