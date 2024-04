Alina Ceușan a făcut marele anunț! “Ăsta-i cel mai frumos!”

Alina Ceușan și soțul ei, Raul, se pregătesc cu bucurie pentru sosirea celui de-al doilea copil în familia lor. Prezentatoarea din primul sezon al emisiunii “Love Island” a făcut anunțul emoționant că este din nou însărcinată și că micul lor băiețel, Rock, va avea acum un frățior sau o surioară. Vestea minunată a fost împărtășită de Alina Ceușan printr-o scrisoare dedicată fiului lor, Rock, transmițând emoțiile lor și anticipând bucuria de a-l vedea pe micuțul lor nou-născut.

„Dragul nostru Rock,

Avantajul de a crește alături de un frate sau o soră este că devii tot mai bun la fracții… De asemenea, se spune că indiferent de vârstă, când ești alături de ei, te întorci parcă instant în copilărie.

Ăsta-i cel mai frumos dar pe care noi ți-l putem da… și atât eu cât și Raul vorbim din experiență pentru că fiecare dintre noi avem pe cine suna și la trei noaptea dacă este cazul. Viața noastră se schimbă din nou, în luna august, și sperăm ca schimbarea să vină în forma celui mai bun prieten pentru tine, iubitul nostru copil.

Suntem fericiți să anunțăm oficial că ne mărim familia, așteptăm un frățior sau o surioară pentru Rock, care urmează să se nască în luna august a acestui an. Chiar dacă cei din jurul nostru știau, apreciem că de această dată am avut șansa de a face acest anunț sub termenii noștri, cum de altfel cred că fiecare familie merită să o facă, la momentul potrivit. Vă mulțumim pentru toate mesajele private și, ca de fiecare dată, vom shareui această calatorie cu voi”, este mesajul transmis de Alina Ceușan.

