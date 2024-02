Acord între Guvern și fermieri. “Am semnat un acord care pune capăt protestelor din ultimele săptămâni”

Marcel Ciolacu, alături de reprezentanții fermierilor și transportatorilor, au semnat un acord la Palatul Victoria vineri, cu scopul de a pune capăt imediat acțiunilor de protest. Premierul a invitat, de asemenea, reprezentanții fermierilor și transportatorilor, care protestează la Afumați, la o nouă rundă de discuții, ce urmează să aibă loc la sediul Guvernului.

Ce prevede acordul dintre protestatari și Guvern?

Acordul semnat prevede constituirea unui Comitet interministerial, la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, care să analizeze și să găsească soluții pentru revendicările protestatarilor. Comitetul va fi format din reprezentanți ai ministerelor de resort și ai fermierilor și transportatorilor.

Fiecare minister va desemna un secretar de stat din subordinea sa, care să facă parte din comitet și să gestioneze problemele semnalate.

Scopul Comitetului este soluționarea revendicărilor agricultorilor și transportatorilor, precum și redactarea unor propuneri de soluții concrete pentru sectoarele economice implicate. În baza acestui acord, reprezentanții protestatarilor vor pune capăt acțiunilor de protest atât în Capitală, cât și în teritoriu.

“Am semnat astăzi cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor un acord care pune capăt protestelor din ultimele săptămâni!

Am ascultat cu atenție preocupările și necazurile acestor oameni și am luat deja decizii în mai multe ședințe de Guvern care să rezolve o parte dintre probleme. Astăzi am reușit să ajungem la o înțelegere care reflectă interesul nostru concret în a continua să găsim soluții pentru a-i sprijini pe termen lung atât pe fermieri, cât și pe transportatori.

Acest acord reprezintă angajamentul de a apăra interesele acestor sectoare vitale ale economiei noastre și de a îmbunătăți viața celor care produc în România și transportă mărfurile românești în țară și peste hotare”, a transmis Ciolacu.

Sute de fermieri și șoferi de camioane au început să protesteze în urmă cu trei săptămâni, convoaie de tractoare și camioane încetinind sau blocând traficul pe drumurile naționale din apropierea marilor orașe, inclusiv în capitala București. De asemenea, au blocat pentru scurt timp un punct de trecere a frontierei cu Ucraina și au încercat să întrerupă accesul la portul Constanța de la Marea Neagră.

