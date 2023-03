VIDEO Atac armat în Tel Aviv. Mai multe persoane sunt rănite

Atacatorul care a împuşcat trei persoane, joi seara, la Tel Aviv, a fost „eliminat”, a anunţat ministrul israelian al Securităţii Interne, Itamar Ben Gvir.

„Îl felicit pe poliţistul care, printr-un act curajos, l-a eliminat pe teroristul odios şi a salvat multe vieţi”, a declarat Ben Gvir, potrivit unui comunicat publicat de biroul său.

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.



Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75