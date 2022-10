Spania trimite avioane de luptă în Bulgaria și România, în cadrul măsurilor de creștere a protecție pe Flancul Estic al NATO.

În Bulgaria, Spania va trimite șase avioane Eurofighter Typhoon, în luna noiembrie 2022. În paralel, în decembrie 2022, Spania va trimite în România avioane F-18. Ministerul Apărării de la Madrid a anunțat că în România va fi trimis un detașament format din 130 de militari din Forțele Aeriene, cu opt avioane F-18M. Detașamentul Forțelor Aeriene din Spania se va afla în România în perioada decembrie 2022 – martie 2023. Avioane F-18 sunt cele care asigură și protecția spațiului aerian al Spaniei.

În plus, Spania are deja în România un detașament de supraveghere a spațiului aerian, format din 38 de militari. Detașamentul are baza la Schitu. Aici, spaniolii au instalat un radar de supraveghere aeriană cu rază lungă. El a intrat în funcțiune la 17 octombrie 2022 şi va rămâne activ până la sfârşitul lunii martie 2023. Misiunea acestui radar ar putea fi prelungită în România până la sfârşitul lunii iunie 2023.

Avioanele F-18 trimise de Spania vor fi staționate probabil pe aerodromul Kogălniceanu (județul Constanța).

În Bulgaria, ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, anunța încă din 20 octombrie 2022 că urmează să sosească avioane militare ale Spaniei. Avioanele spaniole Typhoon vor executa misiuni în spațiul aerian al Bulgariei în colaborare cu avioane de luptă ale Bulgariei.

Măsurile de reasigurare pe Flancul Estic au fost decise de conducerea NATO după ce Rusia a ocupat Crimeea, în anul 2014. În prezent, aceste măsuri sunt intensificate de NATO, în contextul războiului din Ucraina. Rusia a atacat Ucraina la data de 24 februarie 2022.

