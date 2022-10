Cum alegi topperul potrivit nevoilor tale: 3 elemente importante

Când te întinzi seara în pat după o zi lungă, tot ce îți dorești este să dormi bine. Vrei să simți că dormi pe un nor pufos, dar și ferm, astfel încât nimic să nu te deranjeze până dimineață. Dar anumite zone tari sau neregulate ale saltelei îți pot strica somnul. La fel se poate întâmpla dacă salteaua are cusături sau este prea moale. În loc să te întorci de pe o parte pe alta până găsești poziția potrivită, cumpără un topper de saltea. După cum îți dai seama din nume, acesta se pune deasupra saltelei, pentru a compensa defectele acesteia. Există mai multe tipuri de toppere, de aceea trebuie să știi care sunt elementele de care să ții cont când vrei să-ți achiziționezi unul.

1. Dimensiunile

Pentru a te bucura de calitățile unui topper, trebuie să alegi un topper care să se potrivească dimensiunilor saltelei. În caz contrar, pot apărea dificultăți de așezare și disconfort. Topperele de diferite dimensiuni de la Mezoni se potrivesc cu mai multe tipuri de saltele, de la cele destinate paturilor single la cele realizate pentru paturi matrimoniale. Trebuie să acorzi atenție și grosimii. În general, topperele se încadrează între 5 și 10 cm. Cu cât este mai gros topperul, cu atât oferă mai multă fermitate. Dacă vrei să ai o suprafață moale peste saltea, alege unul mai subțire. Dacă vrei să-ți odihnești corpul pe o suprafață fermă, alege un topper gros.

2. Densitatea

Densitatea topperului determină fermitatea sa. Există mai multe categorii de densitate, pe care le găsești pe ambalajul fiecărui topper:

mică;

medie;

mare.

Mulți aleg toppere de densitate medie, pentru a simți atât fermitate, cât și relaxarea dată de o suprafață moale. Ține cont de preferințele tale și de densitatea saltelei.

3. Materialul

Spumă cu memorie

Există mai multe materiale din care se produc toppere. Spuma cu memorie este sinonimă cu fermitatea și adaptabilitatea. Topperele din spumă cu memorie iau forma corpului și distribuie greutatea sa uniform. Când te ridici, topperul revine la forma inițială. Există câteva aspecte de care să ții cont dacă te gândești să alegi spuma cu memorie:

se potrivește persoanelor care se mișcă mult în somn și partenerilor lor, pentru că reduce vibrațiile;

este ideală pentru îmbunătățirea confortului pe saltele tari;

are tendința de a se încinge;

s-ar putea să aibă un miros specific, pentru că spuma din poliuretan are un miros distinct.

Latex

Latexul are elasticitate și se adaptează la forma corpului, asemenea spumei cu memorie. Totuși, latexul nu are tendința de a se încinge, pentru că are mici perforații care permit evacuarea căldurii. Prin urmare, topperele din latex sunt ideale pentru persoanele care nu tolerează căldura sau transpiră mult.

Fulgi

Topperele umplute cu fulgi sunt foarte moi. Ele oferă o senzație plăcută, dar dacă vrei mai multă fermitate, s-ar putea să nu-ți placă. De asemenea, fulgii pot avea tendința de a forma aglomerări în anumite zone ale topperului și de a ieși prin țesătură. Persoanele alergice la fulgi trebuie să evite topperele cu fulgi, în favoarea altor materiale.

De obicei, topperele din poli-fibre sunt cele mai ieftine, pentru că au costuri de fabricare reduse. Din păcate, nu sunt așa de durabile ca celelalte tipuri, iar umplutura tinde să se preseze destul de repede. De asemenea, au tendința de a păstra căldura în interior, deci nu te ajută în zile calde.

Aspecte pe care să le iei în calcul când cumperi un topper

Înainte de a investi într-un topper, ia în calcul următoarele aspecte:

prețul;

cerințele de întreținere;

riscul de alergii;

starea și specificul saltelei.

Un topper îți poate oferi confortul de care ai nevoie pentru un somn de calitate. Ține cont de informațiile de mai sus pentru a alege unul potrivit pentru tine.