The Sun: Von der Leyen va candida pentru funcția de secretar general al NATO

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni următorul secretar general al NATO, scrie The Sun, citând o sursă diplomatică, informează Reuters.



Mai multe state membre ale Alianţei Nord-Atlantice au sugerat că von der Leyen va prelua conducerea în octombrie, conform sursei citate.



Actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, îşi încheie mandatul, aşa cum era planificat, în luna octombrie, după ce a fost prelungit de trei ori. Stoltenberg a ocupat această funcţie timp de aproape nouă ani.



The Sun, citând surse din Marea Britanie, a mai spus că Londra se va opune candidaturii lui von der Leyen, care a ocupat anterior funcţia de ministru al apărării, invocând rezultatele slabe la conducerea forţele armate ale Germaniei.



Ziarul german Welt am Sonntag a informat că prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, şi secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, se numără printre candidaţii la conducerea NATO.

De la începutul discuțiilor în spațiul mediatic despre desemnarea unui nou secretar general al NATO, a fost behiculat și numele președintelui Klaus Iohannis, dar considerat cu șanse mici.

