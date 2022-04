XTB: Efectul Elon Musk – Venituri record pentru Tesla

Mediul actual de pe piețele bursiere, determinat mai ales de factori precum conflictul din Ucraina și restricțiile pandemice introduse în cel mai mare oraș al Chinei, Shanghai, crează un context care ar putea fi descris cel puțin drept volatil. Astfel, investitorii tind să fie destul de indeciși în ceea ce privește stabilirea unei direcții în care să se poziționeze.

În acest scenariu, identificarea unor companii care să evolueze pozitiv în următoarea perioadă pare destul de dificilă.

Din acest motiv, propun să analizăm două companii care, deși fac parte din același sector larg, cel de tehnologie, sunt destul de diferite atât din punct de vedere al interesului din jurul lor, din ultima perioadă, cât și al domeniului de activitate. Este vorba despre platforma de social media, Twitter, și producătorul de vehicule electrice, Tesla.

Ce mai au în comun cele două? Faptul că, Elon Musk, CEO-ul Tesla, a cumpărat un volum important de acțiuni ale Twitter, devenind astfel acționarul majoritar și exprimându-și intenția de a se implica în demersurile companiei.

Acțiunile Twitter au traversat câteva săptămâni extrem de agitate de când s-a făcut cunoscută achiziția lui Elon Musk.

De atunci, prețul acțiunilor s-au aflat într-un „roller coaster”, trecând de la creșteri puternice la scăderi de la o zi la alta, pe măsură ce apăreau noi informații sau doar zvonuri despre intențiile din spatele deciziei lui Musk.

Poziția acestuia s-a schimbat destul de rapid, ceea ce a alimentat volatilitatea din jurul companiei, dar care a și pus-o în lumina reflectoarelor.

Inițial, părea să intenționeze să facă parte din Consiliul de Administrație, dar, ulterior, a refuzat această oportunitate pentru ca mai apoi să anunțe intenția de a achiziționa întreaga companie pentru o sumă de aproximativ 43 de miliarde de dolari.

Această sumă presupune un preț mediu al acțiunilor de 54,20 dolari, ceea ce ar reprezenta o primă de aproximativ 16% față de prețul de închidere al sesiunii de miercuri de 46,73 dolari.

Astfel, se pare că Elon Musk a început să contacteze potențiali parteneri de finanțare de pe Wall Street în încercarea de a obține fonduri pentru cumpărarea Twitter.

Conform unor surse din anturajul său, Musk și consilierii săi au purtat conversații despre finanțarea afacerii cu mai mulți posibili parteneri.

În timp ce Musk este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de aproximativ 249 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, o mare parte din aceasta este „blocată” în acțiuni Tesla.

Iar cele mai mari bănci și firme de finanțare de pe Wall Street sunt reticente cu privire la intenția de a-l ajuta pe Musk.

The New York Post a raportat, marți, că Musk este pregătit să investească între 10 și 15 miliarde de dolari din averea sa pentru a cumpăra Twitter, dar se confruntă cu dificultăți în a convinge alți parteneri de investiții să finanțeze achiziția.

Printre părțile care par dispuse să susțină inițiativa lui Musk se numără Morgan Stanley, banca care îl consiliază pe acesta cu privire la oferta sa.

De asemenea, Apollo Global Management este interesată să ajute la finanțarea potențialei preluări, conform unor informații publicate în această săptămână.

Pe de altă parte, firmele de private equity, inclusiv Blackstone, Brookfield Asset Management și Vista Equity Partners, au exclus să se implice.

Complexitatea situației nu se încheie aici.

Elon Musk a fost dat în judecată de un grup de acționari Twitter, care susțin că fondatorul Tesla nu a dezvăluit în mod corespunzător achizițiile de acțiuni ale companiei de social media.

Aceștia reclamă faptul că Musk a întârziat cu 10 zile depunerea formularului legal de dezvăluire a achizițiilor de acțiuni, după ce a obținut mai mult de 5% din acțiunile Twitter, proces care a început în ianuarie.

Deși procesul în sine nu reprezintă o mare problemă, în situația în care acționarii vor câștiga s-ar putea crea un precedent care să îi încurajeze și pe alții să urmeze calea legală.

Pe de altă parte, ar putea reprezenta o lovitură de imagine pentru Elon Musk, lucru care ar putea să îi afecteze credibilitatea în rândul investitorilor.

În prezent, acesta are o imagine pozitivă, iar influența sa, atât pe piața monedelor digitale, cât și pe piața bursieră, a crescut.

Prin urmare, este posibil ca perioada agitată pentru Twitter să continue, atât din perspectiva planurilor de viitor ale companiei cât și a conducerii. Din acest motiv, prețul acțiunilor Twitter ar putea rămâne destul de volatil.

Chiar dacă Tesla nu a mai fost atât de mult în centrul atenției în ultima perioadă, interesul a revenit recent, pe măsură ce ne apropiam de momentul prezentării rezultatelor financiare care s-a produs miercuri seară, când compania a raportat un nou record trimestrial în ceea ce privește vânzările și profitul, depășind estimările de pe Wall Street.

Tesla a obținut un profit de 3,2 miliarde dolari, ceea ce reprezintă un câștig per acțiune de 3,2 dolari în primul trimestru, fiind o îmbunătățire considerabilă față de valorile înregistrate în urmă cu un an, profituri de 438 milioane dolari și un câștig per acțiune de 39 de cenți.

Veniturile au crescut cu 81%, de la 10,39 miliarde de dolari în urmă cu un an la 18,6 miliarde de dolari, datorită prețurilor medii mai mari ale mașinilor și creșterii vânzărilor de vehicule.

Cu cele două fabrici noi din Berlin. Germania, și Austin, Texas, compania pare bine poziționată pentru a compensa capacitatea de producție redusă din Asia, ca urmare a restricțiilor impuse în Shanghai.

Scenariul în care Tesla surprinde nu este o noutate, dar modul în care compania a gestionat presiunile inflaționiste și problemele cu lanțurile de aprovizionare a fost impresionant.

În plus, trebuie să subliniem că marjele brute auto au crescut la aproape 33%, din jurul nivelului de 27% de anul trecut.

Principalii factori de risc pentru activitatea companiei au devenit deja „clasici” în realitatea actuală: problemele lanțului de aprovizionare și prețurile materiilor prime care, recent, au crescut „de mai multe ori”, conform declarației oficiale a firmei.

Fabricile au continuat să funcționeze sub capacitate „de câteva trimestre, deoarece lanțul de aprovizionare a devenit principalul factor ce limitează, fiind probabil că acesta să persiste pentru restul anului 2022″.

Tesla s-a aflat într-o situație neașteptată de la izbucnirea pandemiei, înregistrând livrări și câștiguri record timp de mai multe trimestre, în timp ce rivalii săi s-au confruntat cu problemele lanțurilor de aprovizionare care au dus la oprirea producției.

Analiştii proiectau o scădere a câştigurilor între al patrulea și primul trimestru, inflaţia fiind considerată un factor de risc pentru companie.

Prețul mediu în primul trimestru pentru un coș de metale care intră în componența bateriile EV a crescut cu peste 70%, comparativ cu al patrulea trimestru, conform estimărilor realizate de Barron.

Deși conducerea Tesla a menționat presiunile inflaționiste drept factor de risc în comunicatul său de presă, costul pe mașină al companiei a scăzut în comparație cu al patrulea trimestru. O situație care a surprins!

O potențială explicație este că Tesla cumpără baterii și materiale pe contracte pe termen lung, ceea ce poate întârzia impactul creșterii prețurilor spot.

Pe lângă rezultatele din primul trimestru, Tesla a prezentat și orientări de viitor.

Comunicatul menționa că firma „rămâne încrezătoare într-o creștere cu 50% a producției de vehicule în 2022 față de 2021″.

CEO-ul Elon Musk a declarat că „vede o șansă rezonabilă de a crește livrările cu 60% față de anul trecut.”

În concluzie, compania pare să beneficieze de o poziție destul de bună în sector, reușind să gestioneze eficient factorii de risc într-o perioadă în care restul jucătorilor din domeniu au întâmpinat dificultăți care le-au afectat rezultatele financiare.

În plus, planurile pe care vor să le pună în practică le-ar oferi un avantaj competitiv semnificativ.

Astfel, Elon Musk a declarat că Tesla se așteaptă să producă în masă un robotaxi care să „arate futurist” și să dispună de tehnologie completă de conducere autonomă până în 2024.

Totodată, noile fabrici vor fi esențiale pentru satisfacerea cererii și reducerea dependenței de fabrica sa din China, care este cea mai mare.

Totuși, scenariul pare prea frumos să fie adevărat, nu? O problemă majoră ar putea fi tocmai ambiția și dorința de implicare a lui Musk.

În cazul în care acesta ar achiziționa și Twitter, ar ajunge la conducerea a cinci companii majore: Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink și The Boring Company.

Va putea să se implice într-o manieră atât de activă și directă în conducerea tuturor companiilor?

Pare o provocare chiar și pentru Elon Musk, iar la această întrebare răspunsul se va contura odată cu trecerea timpului. Totuși, ar putea fi un subiect care să le dea de gândit investitorilor.

