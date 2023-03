Revolut își extinde platforma de trading pentru clienții din Spațiul Economic European

Revolut își extinde platforma de trading disponibilă pentru clienții din Spațiul Economic European (SEE). Ca urmare a operaționalizării entității sale de trading licențiate pentru spațiul UE, Revolut face acum disponibile serviciile de trading al acțiunilor listate pe bursa americană pentru toți clienții din SEE (inclusiv Belgia, Germania și Italia) și adaugă și un modul educațional în aplicație, pentru a face mai ușoară introducerea noilor utilizatori în lumea bursieră.

Platforma de trading a Revolut este tot mai accesată de investitorii individuali care sunt interesați de acțiunile companiilor listate pe bursele americane. De la Apple la Zoom sau Tesla, clienții pot investi într-un portofoliu de peste 1.000 de acțiuni, care se va majora, în lunile următoare, la peste 2.200. Tranzacționarea pe Revolut se poate face alocând sume de la 1 dolar american și este disponibilă pentru toți utilizatorii. Aceștia pot verifica direct din aplicație performanța în timp real a acțiunilor, pot avea acces la grafice cu evoluțiile bursiere sau la știri și informații despre piață.

Pentru clienții care testează în premieră tranzacționarea bursieră, Revolut oferă direct în aplicație șase lecții care îi pot ajuta pe aceștia să înțeleagă conceptele de bază din investiția pe bursă, înainte de a începe să își configureze propriul portofoliu. Pentru a parcurge lecțiile, utilizatorii trebuie să acceseze Hub-ul din aplicație și să selecteze opțiunea „Învață”.

„Pe lângă acțiunile companiilor listate pe bursele americane, Revolut va oferi în curând și alte instrumente de investiții bursiere, cum ar fi Exchange Traded Funds (ETFs), acțiuni ale companiilor listate pe burse din SEE, fonduri mutuale, bonduri, un serviciu de asistență robotizată și chiar o platformă mai complexă pentru traderii experimentați”, a declarat Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (SEE).

Compania Revolut Securities Europe UAB a obținut în 2021 licența de brokeraj financiar categoria B, acordată de Banca Lituaniei. Utilizatorii care folosesc deja serviciile de tranzacționare bursieră puse la dispoziție de Revolut vor migra la noua entitate a grupului care oferă acest tip de servicii și vor fi informați despre aceasta, în următoarele săptămâni. În funcție de tipul de plan deținut, utilizatorii pot realiza direct în aplicația Revolut o tranzacție gratuită pe lună (Standard), trei tranzacții gratuite (Plus), cinci tranzacții gratuite (Premium) sau 10 tranzacții gratuite (Metal). După atingerea limitei prevăzute pentru fiecare plan, clienți plătesc o taxă variabilă de 0,25% (sau minimum 5 RON) pentru fiecare tranzacție realizată. Revolut aplică și o taxă anuală de custodie de 0,12% ($) aplicată la valoarea activelor deținute de client și care se achită în fiecare lună.