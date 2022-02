Cine i-a luat locul lui Zuckerberg, între cei mai bogați 10 oameni din lume

Cei mai bogați 10 oameni din lume sunt indicați într-un clasament care se realizează, anual, de revista Forbes. Anul 2022 aduce o surpriză în acest clasament. După șapte ani în care figura continuu în acest top, Mark Zuckerberg nu mai este inclus între primii zece bogați ai lumii.

Zuckerberg este fondatorul și CEO-ul companiei Facebook. Căderea prețului acțiunilor companiei Facebook ar fi explicația pentru care averea lui Zuckerberg a scăzut.

În anul 2022, topul celor mai bogați oameni ai lumii este condus de Elon Musk. El este CEO-ul Tesla și SpaceX și are o avere de 239,6 miliarde de dolari. Acum un an, Elon Musk era pe poziția a doua în top, după Jeff Bezos. Acum un an, Elon Musk avea o avere de „numai” 151 de miliarde de dolari.

Pe locul al doilea în ierarhia anului 2022 este Bernard Arnault, CEO-ul grupului LVMH Moët Hennessy. Împreună cu familia, el deține o avere de 194,6 miliarde de dolari.

Pe locul al treilea a coborât Jeff Bezos, care a condus topul celor 10 în ultimii patru ani. Fondatorul Amazon are în prezent o avere de 183,5 miliarde de dolari. Față de acum un an, când avea 177 de miliarde dolari, averea lui Bezos, totuși, a crescut.

Pe locul al patrulea este, în anul 2022, Bill Gates, fondatorul Microsoft. El este menționat cu o avere de 132,2 miliarde de dolari.

Pe locul cinci este Larry Page, cofondator Google, cu o avere de 121 de miliarde de dolari. Imediat după el, adică pe locul șase, este Sergey Brin, tot cofondator Google, cu 116,5 miliarde de dolari.

Pe locurile șapte, opt, nouă și zece sunt indicați Warren Buffet, Larry Ellison, Steve Ballmer și Gautam Adani.

Se observă că, dintre primii zece miliardari ai lumii, cei mai mulți și-au acumulat averea activând în domenii legate de IT și de comerț electronic.

