Se dau amenzi pentru comercianții care scriu prețurile foarte mic

Marile oferte din magazine care iau ochii clienților pentru că au fost scrise cu litere prea mari sau prea colorate și care sunt valabile, doar în anumite condiții, iar prețurile reale scrise mic nu vor mai exista pe piață peste 30 de zile.

ANPC au constatat acelaşi lucru, aşa că, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial, îi obligă pe comercianţi să afişeze cele două preţuri folosind aceeaşi dimensiune şi culoare a caracterelor.

,,Toate prețurile afișate trebuie sa aibă aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici. Aceste prevederi, obligatorii atât in cazul produselor comercializate prin vânzare directă, cât și la distanță (online), sau in cazul utilizării instrumentelor de fidelizare emise de operatorii economici, intră in vigoare in termen 30 de zile de la data publicării in M.Of. (26.06.2023) a ordinului nr.182/2023.”, potrivit ANPC.