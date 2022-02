Se caută țapi ispășitori, în urma exploziei prețurilor la gaze și electricitate

Noua ordonanță de plafonare și compensare nu mai salvează pe nimeni și nimic, după ce prețurile au luat-o razna, iar mai bine de jumătate din populație și firme nu se încadrează. Tensiunile din Coaliție pe acest subiect pare că se lasă cu capete tăiate. Ministrul Energiei este amenințat cu moțiunea în Parlament.

Premierul Nicolae Ciucă a avut o întâlnire de lucru cu miniştrul energiei – Virgil Popescu, al finanţelor – Adrian Câciu şi cel al agriculturii – Adrian Chesnoiu privind măsurile adoptate de Guvern în domeniile economic şi energie pentru protejarea populaţiei şi a mediului de afaceri.

În cadrul reuniunii a fost analizat impactul măsurilor adoptate de Guvern în domeniile economic și energiei pentru protejarea populației și a mediului de afaceri.

În urma scumpirilor gazelor și energiei, tot mai mulți producători locali cu mii de angajați încep să pună lacătul pe ușă, iar economia este la un pas de colaps.

Ce soluții propun analiștii

Analiștii spun că trebuie luate măsuri urgente în acest sens, deoarece este descurajat consumul. ,,Care e soluția? Să umblăm la companiile de stat, la producătorii de gaze și să încercăm să limităm importurile. Nu putem să stingem lumina și să punem o pătură pe noi. Este o economie de consum, o economie în care consumul este principalul motor al economiei. De la 1 ianuarie, lucrurile s-au schimbat fundamental în economia românească, consumul a scăzut foarte mult, plata facturilor întârzie foarte mult, acest lucru va duce la încasări mai mici la buget și ne vom îndrepta către o creștere foarte mare a prețurilor.”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Și în plin scandal al facturilor cineva trebuie să plătească, trebuie găsit în țap ispășitor. Defilarea în fața publicului cu ministru X sau Y vinovat este doar de fațadă.

Realitatea este mai dură și este explicată de Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă: ,,În momentul de faţă preţurile producătorilor de gaze care depăşesc 85 lei/MWh, iau calea în proporţie de 85% către bugetul de stat! Asta după ce se aplică pentru aceleași gaze, impozitarea normală, redevență, acciză, tarife de licențiere, tarife de autorizare etc. Statul a fost beneficiarul principal al creșterii facturilor la gaz, acesta a încasat în anul 2021, jumătate de milliard de euro, iar în anul 2022 urmează să încaseze 2,7 miliarde de euro. Această sumă echivalează cu creșterea impozitelor și taxelor pentru români în medie cu 150 euro/an/cetățean.”.

Mai bine ar fi crescut taxele în 2022

Acum declarația premierului Nicolae Ciucă de la sfârșitul anului trecut că în 2022 nu vor crește taxele, pare că are sens. Statul nu are de unde să scoată bani în plus, mai ales că stă prost la capitolul colectare de taxe și impozite, iar creșterea prețurilor la nivel global se potrivește mănușă în acest context, de a scoate bani ușor de la oameni.

USR, nervos în continuare pe PNL a depus o moțiune împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, care a fost dezbătută luni în plen, și urmează să fie supusă votului miercuri. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că nu are nicio emoție în legătură cu votul la moțiunea simplă depusă de USR contra sa.

,,Chiar n-am nicio emoție. Suntem într-o coaliție’, a declarat Virgil Popescu referindu-se la cum va vota PSD la moțiunea depusă de USR.

Doar că USR în acest moment pare că are probleme mai importante în partid, așa că moțiunea este doar un balon de aer.

Ce e mai greu, de acum urmează

Până să ne plângem de facturi mari, Guvernul ne-a mai aruncat în față o speranță că timp de 6 luni nu putem fi debranșați de la alimentarea cu gaze și energie, așa că până la urmă se pare că românul tot va fi nevoit într-un fel sau altul să plătească facturile duble așa cum sunt, în pofida amenzilor uriașe anunțate de ANRE și ANPC, date furnizorilor.

Cumva ne antrenăm pentru ce e mai rău, căci așa zisele beneficii prin compensare și plafonare a prețurilor nu fac decât să arunce în aer și mai mult celelalte prețuri, fiind singura soluție de supraviețuire a business-urilor.

