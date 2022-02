Scandal în Coaliție. Acuzații dure pe fondurile europene de la Sănătate și Muncă

Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, vine cu noi acuzații după PNRR. Oficialul spune că ministerele muncii și cel al sănătății au fost cu probleme ani la rând în ceea ce privește absorbția de bani europeni.

Dan Vîlceanu a făcut dezvăluirile în fața jurnaliștilor.

„Am discutat despre miniștrii PSD de la Guvern. Am spus acest lucru și n-am de ce să îl ascund. Nu am apostrofat pe nimeni. Puteți să luați și dumneavoastră imaginile, să vedeți că nu pronunț niciun fel de nume, ci spun un lucru de notorietate publică, faptul că la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii, de ani de zile, nu există o absorbție bună pe fonduri europene. Nu am spus altceva și cred că lucrul acesta, dacă l-aș fi spus altfel, dumneavoastră, presa, verificați informația și îmi spuneați `domnule, haideți să fim serioși…`”, a ministrul fondurilor europene.

Noi scântei și în PNL

„Nu cred că e problema de simțământul cuiva, al meu sau al altui coleg, ci pur și simplu este premierul României, este premierul pe care Partidul Național Liberal îl susține, da, că a fost votat în partid, și bineînțeles că trebuie să își facă datoria de premier de coaliție”.

