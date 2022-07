ROBOR la 3 luni, record al ultimilor 12 ani

ROBOR la 3 luni atinge un nou record al ultimilor 12 ani, a crescut la 7,16%, faţă de 7,14%, faţă de nivelul din şedinţa precedentă şi a ajuns la cea mai ridicată valoare din 27 iulie 2010 şi până acum.

La începutul anului 2022, ROBOR la trei luni se afla la 3,02%, iar ROBOR la 6 luni era la 3,14%.

Banca Națională a României a anunțat că indicele ROBOR la trei luni a continuat să crească și a ajuns la 7,16%, faţă de 7,14%, faţă de nivelul din şedinţa precedentă şi a ajuns la cea mai ridicată valoare din 27 iulie 2010 şi până acum.

BNR a majorat dobânda-cheie la 4,75% pe an

Potrivit băncii centrale, Banca Națională a României a majorat dobânda-cheie la 4,75% pe an. Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an anterior, începând cu data de 6 iulie a acestui an.

