ROBOR la 3 luni a atins un nou record

Indicele ROBOR la 3 luni, indicator în funcție de care este calculat costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns miercuri la 6,41% pe an, cel mai mare nivel din 24 noiembrie 2011, când atingea 6,42%, potrivit BNR.

Marți, indicele ROBOR la 3 luni era de 6,28% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,53% pe an, de la 6,41% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,69% pe an, de la 6,58%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare. Acum trei luni, IRCC era de 1,17%.

Valorile au început să crească mai accelerat de la momentul la care BNR a crescut dobânda-cheie, și la majorările ulterioare a ratei de politică monetară, ce a ajuns la 3,75 în în prezent. În prima fază, Consiliul de Administrație al BNR a decis, în 9 februarie, în unanimitate, ca, începând din 10 februarie, rata dobânzii de politică monetară să fie majorată la nivelul de 2,50 la sută, de la 2,00 la sută. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută, de la 3,00 la sută și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!