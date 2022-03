Industria construcțiilor se confruntă cu un nou val de creșteri de prețuri – analiză eToro￼

Incertitudinile provocate de conflictul din Ucraina sporesc perturbările de prețuri cauzate de repornirea economiei după încheierea perioadei de izolare, afectând prețurile construcțiilor și punând presiune pe dezvoltatori, susține analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Conflictul și sancțiunile împotriva Rusiei au un impact direct redus asupra piețelor imobiliare globale, capitalul rusesc fiind de doar 330 de milioane de dolari investiții anuale în imobiliare, în timp ce investițiile din Ucraina sunt în mare parte interne. Dar adevăratul impact al conflictului va fi dat de elementele macroeconomice pe care le modifică, inclusiv de noi creșteri ale prețurilor la energie, care vor duce la creșterea prețurilor materialelor și vor scumpi construcțiile.

Inflația și creșterea ratelor dobânzilor sporesc problemele din sectorul imobiliar, care se bazează în mare măsură pe finanțarea dezvoltatorilor, dar și a consumatorilor. În România, rata dobânzii ROBOR 3M a crescut de la 1,5% anul trecut, în iunie, la 4,5% în prezent. Există perspective ca aceasta să crească și mai mult. O persoană care are un credit de 500.000 de lei pe o perioadă de 30 de ani va plăti acum cu 800 de lei mai mult la rata lunară. Păstrând aceeași rată lunară ca acum 9 luni, astăzi, creditul pe care și-l va permite cineva ar fi cu 150.000 de lei mai mic.

Prețurile mai mari ale construcțiilor, valorile mai mici ale creditelor și incertitudinea pot face ca piața imobiliară să ia o pauză și să evalueze impactul. De asemenea, inflația schimba destinația cheltuielilor gospodăriilor și toate cele de mai sus pot face ca cererea să fie afectată, comprimând marjele dezvoltatorilor între costurile mai mari și potențiala stagnare a piețelor imobiliare.



Conflictul din Ucraina are, de asemenea, un impact asupra industriei construcțiilor și a dezvoltatorilor imobiliari prin creșterea abruptă a prețurilor materiilor prime. Acesta provoacă o majorare abruptă a prețurilor armăturilor de fier utilizate în construcții. Contractele futures au sărit de la aproximativ 700 de dolari americani pe tonă la sfârșitul lunii februarie la peste 900 de dolari pe tonă în prezent. Ucraina exportă produse siderurgice în valoare de aproximativ 7,7 miliarde de dolari, după cereale fiind al doilea cel mai mare export al său. Conflictul ucrainean a oprit exporturile acestor produse punând presiune asupra prețurilor materialelor de construcții care au crescut deja cu 51% într-un an. Există, de asemenea, rapoarte conform cărora companiile de trading nu sunt foarte interesate să importe oțel din Rusia. Rusia a exportat aproximativ 28 de milioane de tone în ultimii ani, mult în urma numărului unu, China, care a exportat 52,63 milioane de tone de produse din oțel în 2021, arată datele oficiale. Ucraina exportă aproximativ 15 milioane de tone de oțel pe an, ceea ce o plasează pe locul opt la nivel mondial.

Potrivit Reuters , acest lucru pare că determină scumpiri atât pentru minereul de fier, cât și pentru oțel, având în vedere o posibilă scădere a ofertei, în special în Europa, care a cumpărat până acum cea mai mare parte a materialelor din Rusia și Ucraina. Însă impactul deplin al sancțiunilor urmează să fie evaluat. În timp ce Rusia va încerca să își redirecționeze exporturile către Asia, producătorii asiatici vor încerca să găsească o modalitate de a vinde mai mult în Europa. Prețurile ridicate ale energiei împing în sus și prețurile altor materiale de construcții cu consum mare de energie , precum aluminiul, cimentul, sticla și unele materiale plastice. Acest lucru forțează companiile de construcții fie să absoarbă costurile, fie să le transfere către beneficiari și asta poate determina creșterea în continuare a prețurilor pe metrul pătrat construit.

Piețele încearcă să evalueze cât va dura conflictul din Ucraina. Dar chiar dacă conflictul se va încheia foarte curând, reconstrucția infrastructurii și a clădirilor distruse din Ucraina are potențialul de a pune și mai multă presiune asupra disponibilității și prețurilor materialelor de construcții.

Incertitudinea cu privire la ceea ce aduce viitorul crește odată cu apropierea de zona de conflict. De asemenea, în fața unui val de creșteri de costuri și prețuri la utilități și carburanți și cu creșterea ratelor dobânzilor care scumpesc creditele, sentimentul investitorilor devine cel mai important factor legat de piața imobiliară.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!