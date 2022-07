Indicele ROBOR la trei luni, la maximul ultimilor 15 ani. Creditele imobiliare, mai scumpe cu 1.000 de lei

Ziua și ROBOR! Acest indice de referință la trei luni a crescut la 7,18% şi a ajuns la cea mai ridicată valoare din ultimii 15 ani. Românii cu credite imobiliare care depind de ROBOR sunt îndatorați, deoarece plătesc aceeași rată și cu 200 de euro mai mult.

ROBOR a înregistrat un record 7,17%, pe 16 august 2007. La începutul anului indicele era 3,02%, iar în martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a început anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%, anunţă BNR.

Creşterea indicelui la nivelul actual a început în data de 24 februarie, când Rusia de declarat război Ucrainei, moment în care indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie 2022 la 3,61% în data de 24 februarie 2022.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,34% de la 7,32% cât a fost în şedinţa precedentă.

Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a crescut la 7,45% de la 7,42%.

Rate și cu 1.000 de lei mai mari

Ratele la creditele care depind de indicii bancari sunt tot mai greu de plătit. În cea mai dificilă situație sunt românii care trebuie să ramburseze împrumutul în funcție de ROBOR. Aceștia au ajuns să dea la bancă, în fiecare lună, chiar și cu 1.000 de lei mai mult decât anul trecut.

După ce Banca Națională a decis să majoreze dobânda cheie de la 3,75%, la 4.75% pentru a combate rata inflației, indicii de consum, în principal ROBOR la 3 luni, au crescut într-un ritm accelerat.

Spre exemplu, un român cu un credit imobiliar de 250.000 de lei pe 30 de ani, plătea anul trecut pe 14 iulie o rată de aproximativ 1.350 de lei. La începutul anului, rata aceluiași român era de aproximativ 1.580 de lei. Acum, pentru același credit, rata lunară a ajuns la aproximativ 2.300 de lei.

Specialiștii spun că situația nu se va îmbunătăți, ba chiar până la finalul anului ROBOR la 3 luni ar putea ajunge la 8%, asta din cauza faptului că inflația va rămâne la un nivel ridicat până anul viitor.

,,Cu 3 luni în urmă băncile ofereau dobânzi fixe de 4% pe 5 ani, iar acum aceleași dobânzi încep de la 6%. Însă și cu 6% dobândă fixă, tot ești protejat de creșterile de dobânzi din următoarea perioadă. Deja ROBOR la 3 luni a trecut de 7%, iar la acest indice se adaugă marja băncii (de 2-3,50%), astfel că acum până și cel mai ieftin credit (Prima Casă de ex.) are o dobândă variabilă de peste 9%. Iar de la 1 octombrie, când IRCC va deveni 4.06%, până și cel mai ieftin credit cu dobândă variabilă (de ex. Noua Casă) va fi cu dobândă peste 6%. Deci, refinanțarea cu dobândă fixă este încă cea mai bună soluție!”, spune Irina Chițu, director FinZoom.

La nivelul lunii mai 2022, aproape 490.000 de români aveau credite ipotecare și de consum calculate în funcție de ROBOR la 3 luni. 32% din totalul creditelor sunt calculate cu ROBOR, 40% cu IRCC și 28% au dobândă fixă.

În privința creditelor Prima Casă situația este diferită. 71% din totalul creditelor sunt calculate cu ROBOR și doar 29% cu IRCC.

Din păcate, Guvernul stă și asistă la scufundarea bărcii cu românii cu credite calculate în funcție de ROBOR și a dovedit că nu are în mânecă nicio soluție salvatoare, dimpotrivă propunerea de înghețare a creditului pe o perioadă de maximum 9 luni nu face altceva decât să îngroașe numărul datornicilor la bănci.

Singura variantă rămâne ca cei cu credite să facă pact cu banca și să găsească de comun acord o soluție măcar temporară. O hotărâte de Guvern ar fi fost mult mai eficientă în sensul în care valoarea creditelor să poată fi înghețată la nivelul de la declanșarea conflictului militar din Ucraina, moment în care toate prețurile au urcat cu viteză maximă.

