Indicele ROBOR la 3 luni începe să scadă

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,95% pe an, faţă de 7,96% în şedinţa precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 8,11% pe an de la 8,12% pe an, iar ROBOR la 12 luni se situează la 8,26% pe an, de la 8,26% vineri.

