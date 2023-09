Drulă: Comisia Europeană nu cere măsuri specifice privind fiscalitatea

Cătălin Drulă a declarat luni că nu Comisia Europeană este instituţia care cere unui stat membru UE măsuri privind fiscalitatea, notează Agerpres.

“Dacă vorbim de PNRR, am văzut că sunt blocate tranşele, aproape 5 miliarde de euro, pe 2023. Nici tranşa a treia, nici tranşa a patra nu au fost eliberate de la Bruxelles. L-am văzut şi pe Marcel Boloş care face un lucru foarte grav. Să întrebaţi la Comisia Europeană, are reprezentanţă în România, dacă vreodată Comisia Europeană cere unui stat membru să facă aşa sau să facă altfel. Comisia Europeană nu ia măsuri, nu cere măsuri specifice privind fiscalitatea. Comisia Europeană este responsabilă să se asigure că statele membre rămân într-un deficit bugetar, că dacă sunt în procedura de deficit excesiv, în care am ajuns datorită guvernărilor PSD, atunci deficitul scade de la an la an, dar niciodată nu cere ori creşterea TVA, ori impozitul cutare sau taxa cealaltă”, a spus Drulă într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că atât Marcel Boloş, cât şi Marcel Ciolacu “s-au dus degeaba” la Bruxelles.

“Minte Marcel Boloş când spune că Comisia Europeană cere aceste măsuri. S-a dus degeaba la Bruxelles, s-a dus degeaba la Bruxelles şi Marcel Ciolacu. De altfel, în declaraţia sa, când presa a întrebat lucruri concrete, a spus că nu s-au discutat lucruri concrete. Atunci de ce a fost? A fost doar în plimbare pe la Bruxelles, doar ca să îşi exerseze engleza sau de ce? Sunt probleme grave pe care le are România în momentul de faţă. Vom face opoziţie pe tot terenul la acest fel de a guverna adus de Klaus Iohannis, principalul responsabil şi omul căruia nu-i pasă de România, după cum am văzut, a câta oară, în această vară. Iar pentru anul viitor, suntem la mai puţin de un an de primele alegeri, vom construi o alternativă cu adevărat de dreapta, responsabilă fiscal, cu păsare faţă de banul public, cu tăierea sinecurilor şi a tuturor institutelor şi instituţiilor şi consiliilor de administraţie inutile”, a conchis Drulă.