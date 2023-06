DevTalks București: Revolut recrutează talente în IT și profesioniști din diverse domenii de activitate, de pe plan local

Revolut, super-aplicația financiară cu peste 2,9 milioane de clienți persoane fizice în România și unul dintre cei mai doriți 100 de angajatori din țara noastră, se alătură evenimentului DevTalks 2023 din București, pentru a se conecta mai bine la comunitatea locală a specialiștilor IT și pentru a oferta de posturi disponibile către candidații locali. În timpul acestui eveniment, echipa prezentă la fața locului va prelua aplicațiile candidaților pentru pozițiile disponibile în cadrul furnizorului de servicii bancare digitale care se bucură de o mare popularitate în România.

Participanții la eveniment vor avea ocazia de a discuta despre condițiile de lucru la Revolut și oportunitățile oferite de companie, în zilele de 21 și 22 iunie 2023. De asemenea, vor putea asista la prezentarea susținută de Sérgio Amorim, DevOps Engineer, cu tema: „Maximizarea productivității developerilor: Cum guvernanța poate face o diferență”. Prezentarea se va concentra asupra modului în care guvernanța contribuie la crearea unui mod de lucru bazat pe cooperare și eficiență, în cadrul echipelor, prin aplicarea unor reguli clare, prin definirea responsabilităților și standardizarea proceselor.

Construirea unei comunități de talente în toate piețele

Revolut participă la evenimentele dedicate profesioniștilor în IT din mai multe țări, pentru a lua pulsul comunităților de profil și pentru a identifica talente în orașele europene unde Revolut derulează operațiuni. Locurile de muncă propuse de Revolut profesioniștilor români sunt la distanță, oferindu-le acestora posibilitatea de a contribui la proiecte internaționale, de a face parte din echipe multinaționale care dezvoltă viitoarele produse și funcții ale super-aplicației financiare cu peste 30 de milioane de utilizatori la nivel global.

În timp ce tot mai multe fintech-uri, bănci sau companii tech au anunțat în ultimele luni reduceri de personal, Revolut a continuat și continuă să recruteze sute de specialiști, cei mai mulți fiind talente cu experiență din industria financiar bancară sau din companii de tehnologie. Anul trecut, numărul de angajați Revolut aproape că s-a dublat, ajungând la 6.000, iar anul acesta are disponibile alte 1.000 de locuri de muncă, țintind să ajungă la 7.000 de angajați până la finalul lui 2023.

Conferințele axate pe tehnologie, precum DevTalks, oferă o platformă pentru a prezenta cultura companiei, valorile și proiectele inovatoare, arătând punctele forte ale brandului de angajator. Un brand de angajator puternic atrage talentele din diverse domenii de activitate și ajută angajatorii să se diferențieze de concurență.

„Revolut este un mediu care te inspiră, cu un ritm alert, care permite profesioniștilor să-și dezvolte cariera și să lucreze într-una dintre cele mai dinamice fintech-uri din lume. În doar 8 ani, am ajuns la 30 de milioane de clienți în întreaga lume și acum avem colegi care lucrează peste tot pe glob. Echipa din România este implicată în crearea de produse precum Revolut Credit, Revolut Crypto, Plăți, Carduri, Asigurări, dar contribuie și la activitățile generale ale companiei prin funcțiile suport – Recrutare, Conformitate Legală și Reglementări, Achiziții, Juridic, Marketing și Comunicare. Acum ne dorim să extindem această echipă de performeri de top cu cele mai bune talente, iar lucrul la Revolut este cu adevărat o aventură care generează creativitate, în care inovația este încurajată și creșterea personală este nelimitată”, a explicat Marta Gątarska, Employer Branding Manager la Revolut.

“În timp ce ne extindem pe piețe noi, ne propunem să ne consolidăm echipele de bază, pentru a ține pasul cu ritmul de creștere a companiei și cu viteza de lansare de noi produse. Evenimentele precum DevTalks le oferă candidaților cu potențial ocazia de a se întâlni cu reprezentanții noștri, de a purta cu ei discuții despre viziunile lor, despre ideile noi din domeniu și pentru a primi răspunsuri la orice întrebare astfel încât să ia cea mai bună decizie din cariera lor – aceea de a ni se alătura„, a declarat Lucian Ivan, Head of Talent la Revolut.

Sergio Amorim

Sergio este un inginer de software experimentat cu peste 20 de ani de experiență în industria IT. El s-a alăturat recent Revolut ca DevOps Engineer, fiind coordonatorul echipei Developer Experience, Head of Quality, Head of DevOps CoE, și backend developer, printre alte responsabilități.

El consideră că partajarea cunoștințelor și interacțiunea socială sunt două instrumente importante care influențează modul de a gândi și încurajează feedback-ul colectiv, principii pe care le susține și în calitate de organizator al DevOps Lisbon Meetup și DevOps Days Portugal.

Marta Gątarska

Marta este Manager de Employer Branding la Revolut și s-a alăturat companiei în mai 2022. Cu o experiență de cinci ani în domenii precum employer branding, comunicare corporativă și recrutare de talente, Marta a lucrat în companii globale din industria aviatică și fintech. Fiind pasionată de dezvoltarea personală și de crearea unor medii de lucru incluzive, Marta coordonează proiectele de consolidare a brandului de angajator pentru Revolut.

Lucian Ivan

Lucian, Head of Talent la Revolut, s-a alăturat companiei în august 2021, după o experiență relevantă în calitate de consultant în resurse umane pentru companii globale din domeniul investițiilor financiare și al valorilor mobiliare sau din cel al fondurilor de investiții de capital.

În cadrul Revolut, parcursul profesional al lui Lucian a început cu responsabilitatea de Head of TA Training, ulterior fiind promovat de mai multe ori – Head of TA, Head of People Ops și, din 2023, Head of Talent. Unul dintre obiectivele sale este acela de a contribui la extinderea bazei de talente a companiei, iar în ultimii doi ani aceasta s-a triplat, de la 2.000 la 6.000 de profesioniști.