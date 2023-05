Cifra de afaceri la care se așteaptă Biofarm în acest an

Biofarm, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din România, estimează pentru acest an o cifră de afaceri de aproximativ 325 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 17%, comparativ cu anul trecut, anunță compania, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

De asemenea EBITDA estimată pentru acest an este de 105 milioane lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. În plus, Biofarm estimează pentru acest an un profit cu 6% mai mare comparativ cu anul precedent.

„În anul 2022, piața farmaceutică a întâmpinat provocări semnificative din cauza creșterii prețurilor la energie și materii prime, precum și din lipsa unor produse pentru tratamentul simptomelor de răceală și gripă. Chiar și în aceste condiții am înregistrat rezultate foarte bune si am reușit să asigurăm stocurile necesare și să contribuim la acoperirea deficitului de produse de răceală și gripă prin gestionarea eficientă a producției și distribuției. Pentru anul 2023, ne-am propus să ne consolidăm poziția în piață și avem setate obiective de creștere constantă a cifrei de afaceri într-un ritm accelerat, ca urmare a dezvoltării portofoliului prin extensii de linie sau lansări de produse noi, a declarat Cătălin Vicol, director general Biofarm.

