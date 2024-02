Camera de Comerț Britanică Română anunță cea de-a doua ediție a Galei Premiilor BRCC

Camera de Comerț Britanică Română (BRCC) a anunțat organizarea celei de-a doua ediții a Galei Premiilor BRCC care celebrează excelența în afaceri. Evenimentul va avea loc joi, 22 februarie, la Palatul Bragadiru din București.

Destinat realizărilor în afaceri obținute de către companiile membre, pe parcursul anului 2023, evenimentul, la care sunt invitați să participe liderii a peste 100 de companii membre ale BRCC, va pune în lumină, ca și în ediția precedentă, contribuția exceptională adusă de către comunitatea britanico-romană de afaceri, în diferite sectoare economice din România.

Categoriile de premii ce vor fi decernate la Gala BRCC sunt: Start-up of the year, Colleague of the Year, Excellence in Business, Community Impact Award (CSR), Innovation in Business, Sustainability and Environment Award, NGO Initiative of the year, BRCC Champion (Awarded by the Board of Directors), vizând atât succesul în afaceri, cât și contribuția esențială adusă de către companii la îmbunătățirea calității vieții comunităților, precum și proiecte relevante pe tema sustenabilității.

Juriul desemnat de către BRCC reunește 11 profesioniști de marcă din România și din Marea Britanie: Mihai Marinescu, Președintele juriului – Business Transformation Director la Ernst and Young Romania, Andreea Minuta, Director executiv al Diviziei Abonamente la Regina Maria – Rețeaua Privată de Sănătate, Kendall Peet, Director – International British School of Bucharest, Christophe Weller, CEO și Fondator – Corporate Office Solutions, Andreia Stanciu, Director pe Europa de sud – ACCA, Cristina Crețu, Partner- MPR Partners, Cătălina Rousseau, CEO – BDR Associates Communication Group, Anne-Marie Martin FCMI, Director al diviziei Membership UK & International-British Chambers of Commerce, Alin Botezatu, Director Regional pe Europa și America – Teconnex, Ciprian Sandu, Manager Sustainability și Public Affairs – Provident Financial Romania și domnul Chris Frean – Director Prosperitate în cadrul Ambasadei Marii Britanii la București

Camera de Comerț Britanică Română este principala organizație condusă de companii care promovează comerțul și investițiile bilaterale între Regatul Unit și România. Misiunea acestei entități este să facilităm și să intensificăm comerțul dintre aceste două țări prin dialogul între companii.

Camera de Comerț Britanică Română joacă un rol important în crearea și susținerea unui mediu în care liberul schimb și investițiile se pot dezvolta.

Prin facilitarea parteneriatelor și cu o rețea extinsă de membri din corporații și personalități importante, Camera de Comerț Britanică Română oferă sprijin prin intermediul resurselor, cunoștințelor și infrastructurii, sprijin vital companiilor din Marea Britanie pentru a profita la maximum de oportunitățile emergente în România și pentru companiile românești.

Înființată în 1998, BRCC este o organizație independentă, deținută în întregime de membrii săi, cu sedii în Londra, București, Cluj și Sibiu.

