Analiză a pensiilor speciale: militarii vs. magistrații

Pensiile speciale sunt unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului și pentru care nu s-au găsit soluții, deși se spune că se caută de ani de zile. Țara noastră plătește anual pentru pensiile speciale 12 miliarde de lei, bani cu care s-ar putea majora salariile și pensiile de rând.

Când vorbim despre pensiile speciale, avem în vedere mai multe categorii de foști sau actuali angajați, cum ar fi poliție, armată, magistratură sau parlamentari și de aici și disputa că nu toți au cotizat suficient pentru a avea pretenții.

Vă prezentăm mai jos o analiză realizată de istoricul și colonelul în rezervă Mircea Dogaru.

„Respectul” pe care „magistratii” il poarta rezervistilor se manifesta doat atunci cand drepturile obtinute de ei prin juridica autoidentificare cu acestia, le sunt amenintate. Atunci curg telefoanele si emisarii catre SCMD (care a umplut instantele cu zeci de mii de actiuni, in ultimii 14 ani) cum ca ar trebui sa facem „front comun”. Ba ne mai copiaza si reactiile fata de abuzurile Puterii!

A atacat SCMD in Justitie, in ianuarie trecut, OUG 130/2021, pe motivul, clar si pentru orbi, ca militarii si politistii, atat in activitate cat si in rezerva ori retragere, n-au de ce sa plateasca CASS deoarece au asigurate gratuitatea actului medical, a medicatiei si tratamentelor, in sistem propriu, prin Legile organice ale Statutelor… Hop si magistratii pensionari, la o luna dupa noi! Numai ca ei sunt „stapanii inelelor”, pardon, ai dosarelor! Si-au tras 3 infatisari succesive, rapide si au castigat definitiv, la Curtea de Apel Craiova, pe 17 ianuarie a.c., cu o saptamana inainte sa ne dea noua primul termen, tot ce am cerut noi: restituirea banilor abuziv retinuti pentru CASS, cu dobanda, actualizare cu inflatia si penalitati. In perspectiva procesului cu SCMD, ca sa nu obtinem acelasi lucru, Guvernul s-a hotarat sa dea si rezervistilor inapoi doar sumele retinute, cu taraita si dublu impozitate, marsavie numita de media obedienta – „crestere de pensii”.

Au facut SCMD si sindicatele politistilor scandal pe tema includerii pensiilor militare in PNRR si in reforma „pensiilor speciale”… Hop si ei, pe motivul pe care il auzim de 14 ani ca ei apar in Constitutie. „Ei si?”, le raspundem noi, tot de 14 ani – „Si noi figuram tot acolo, in acelasi capitol si inaintea voastra”!

A depus SCMD Apelul catre deputati, cu nr. 56(990)/2023… Hop si ei, au inregistrat „Jalba cea Mare”, cu nr. 78(4468)/2023, semnata de 4 doamne – presedinti ai asociatiilor magistratilor pensionari, cu nume care ne dau fiori (Ciuca, Roman, Iordache si Kibedi), pe motiv ca sunt (deasupra Constitutiei, Guvernului, Parlamentului si Presedintelui, adica egalii lui Dumnezeu, deocamdata) de neatins, fiindca asa au decis tot ei, prin CCR. Si, ca de obicei, au recurs, uitand recentele apeluri la noncombat si solidaritate, la supremul lor argument… Ce daca rezervistii nu sunt „speciali”, sunt o mare de oameni, cca. 198.559, in anii 2019-2020, in timp ce bietii „magistrati” nu erau decat 4468 la pensie in ianuarie a.c.!

Am putea sa le replicam ca mai mult de 184.000 de pensii militare, din care jumatate sunt pensii de urmas (adica jumatati de pensii) nu exista in SAOPSN, chiar daca, prin neaplicarea Legii salarizarii, politizarea excesiva si dezgustarea profesionistilor de meserie, numarul rezervistilor creste an de an cu mii sau zeci de mii (ex. 21.000 in perioada 6 iulie-15 septembrie 2017), cu fiecare OUG care face praf pensiile militare. Si aceasta pentru ca, guvernele, lovindu-ne sistematic de 14 ani si transformandu-ne in monstrii natiunii, indeplinesc si astazi sarcina trasata mediatic de tov. col. rtg. Traian Basescu de a ne ajuta sa parasim „pe cale naturala, sistemul”. Ne ducem cate 600 pe luna, incat pana si groparilor li s-a facut mila de noi, astfel ca de 3 ani nu ne mai iau taxa de cimitir. Ca sa ne stimuleze!

Am putea sa replicam ca, din ianuarie a.c. si pana astazi, numarul pensionarilor „magistrati” s-a dublat, cei care au parasit sistemul de frica pierderii privilegiilor inexplicabile, ingrosand tagma banoasa a avocatilor si lasand impartirea (ne)dreptatii pe seama stagiarilor lor utecisti – macoveisti.

Am putea sa replicam ca, doar la M.Ap.N. si M.A.I. exista peste 108.000 pensii militare sub cosul minim, necesar supravietuirii, stabilit de CES, in timp ce la „magistrati” nu exista nici una. Dar ne-a venit o idee mult mai buna, pe care o pasam deputatilor familiarizati cu aritmetica. Le vom sugera sa se adreseze si Casei Nationale de Pensii si Caselor Sectoriale de Pensii Militare, deoarece, dupa Legea 142/1997 si, in deosebi dupa Legea 303/2004, „magistratii” cocoseaza si Bugetul de asigurari sociale al civililor si „Fondul de pensii militare”. Cu alte cuvinte, ca, insumate, pensiile celor cateva mii de „magistrati” depasesc, in cuantum, zecile de mii de pensii militare.

Ne bazam „suspiciunea rezonabila” pe faptul ca pensionarii „magistrati” arondati la Casa Sectoriala de Pensii a M.Ap.N., pe lege civila, in numar de cateva sute, aproape dubleaza media pensiilor militare, de la 2750 lei, la 4900, in conditiile in care aceasta Casa plateste pensii „magistrale” de 41.000 lei, comparativ cu pensii militare de 484 lei, 555 lei, 569 lei, etc. Mai mult, am depistat in 2018 la CCR, un „magistrat” cu aproape 100.000 lei pensie pe luna. In timp ce pensiile „magistratilor”, spre deosebire de cele militare care stagneaza din 2017, au continuat sa creasca odata cu cresterile salariale, s-a ajuns la situatia absurda ca peste cea mai mare pensie militara, de 17.000 lei, a actualului Premier (general, fost sef S.M.A.), sa se afle pe lista pensiilor militare 22 de pozitii, cu de la 1 la 200 de beneficiari „magistrati”, net superioare.

Pe cale de consecinta, pensiile „magistratilor” umfla procentul de 9,4% din PNRR, grevand asupra Bugetului de stat, nu pensiile militare.

Spre deosebire de pensiile civile ale „magistratilor”, rezervistii se inscriu in cei 2,5% din brut stabiliti obligatoriu de catre NATO, pentru SAOPSN, fiind asigurate integral prin contributiile militarilor si politistilor in activitate la „Fondul de pensii militare”. La acesta, rezervistii au cotizat intreaga viata activa, atat 25% din Brut, CASS, cat si 5% din Net, contributia lor la pensia privata, sterpelita de LOV prin OUG 59/2017, cand a transformat-o, juridic, cu binecuvantarea „magistratilor” in „contributie individuala la Bugetul de stat”!

Cum de au ajuns „magistratii” sa aiba, pe lege civila 22 de pozitii peste cea mai mare pensie militara, doar la Casa Sectoriala a M.Ap.N.? Cum s-au rupt, pe criterii securisto-politice si de decizii obligatorii, la ordin si la adapostul „inamovibilitatii” lor de masa civililor, atat in ceea ce priveste veniturile salariale cat si pensiile?

Declansat in 1997 (Legea 142) de confratele Valeriu Stoica, pe atunci ministrul (in)justitiei, transformarea „magistratilor” in supracetateni, s-a definitivat, cu sprijinul Serviciilor, prin Legea 303/2004, in numele deplinei „identitati” sub aspect juridic, intre „magistratii” pensionari si rezervisti, deoarece domniile lor ar infrunta „aceleasi riscuri” si ar suporta „aceleasi privatiuni” ca si noi. S-a acceptat chiar daca nu se cunoaste nici un caz de „magistrat” mort in aplicatii la Cincu, alergand interlopii pe strada sau insotind convoaiele aliatilor strategici prin campurile minate ale talibanilor! O „identitate” unilaterala deoarece s-a aplicat numai dinspre ei spre noi si in profitul lor exclusiv! Cand am cerut-o si invers, si-au batut joc de noi, in numele „inamovibilitatii” si al respingerii oricarei forme de control, in cvasitotalitatea proceselor. Cand actiunile noastre in justitie s-au dovedit „beton armat” si n-au indraznit sa ni le respinga pe „lipsa calitatii procesuale”, au ramas „in pronuntare”. Un an, doi, trei, noua… pana la calendele grecesti! In situatia cand am castigat, au intervenit, dupa faza de executor judecatoresc, prin aberanta „intoarcere la executare”.

De ce scriem intre ghilimele cuvantul „magistrat”? Nu din considerente jignitoare, ci, pentru ca (in)justitia in Romania este unica pe planeta Terra. In toate statele normale, „magistrati” sunt doar judecatorii, suverani in salile de judecata, care se subordoneaza ministrului Justitiei, cariera lor fiind girata de CSM. Asa era si la noi pe vremea cand aveam Stat! Astazi, sfidand orice idee de drept, de dragul banilor si al „Justitiei la ordin”, recent reinstituita in interes exclusiv extern, au fost proclamati „magistrati” si procurorii, care sunt doar jumatati de avocat, fiind exclusiv acuzatorii cetateanului si tin de Ministerul Public, cariera lor trebuind girata de un Consiliu Superior separat, al Procurorilor. Asa cum a fost dintotdeauna! Basca faptul ca, pe criterii politice, de sinecura, au fost vopsiti ca „magistrati”, prin „asimilare” o serie de sinecuristi! Astfel ca, doar la noi, in sala de judecata se afla in fata judecatorului inculpatul, condamnat dinainte si la ordin si avocatul care nu conteaza, iar in spatele judecatorului troneaza procurorul care si acuza si decide, putandu-l „salta” inclusiv pe judecator din propria sala (vezi cazul Mustața).

Deprofesionalizarea si, acum, externalizarea Justitiei (prin Plx 144/2023) galopeaza astazi pe urmele deprofesionalizarii si externalizarii Apararii, Ordinii Publice si Securitatii Nationale, ale deprofesionalizarii Sanatatii, Invatamantului, Transportului, ale deprofesionalizarii sau disparitiei prin emigrare a inginerilor, tehnicienilor, maistrilor si muncitorilor calificati, in conditiile distrugerii totale a industriei etc.

Niste „magistrati” profesionisti ar intelege ca, nefiind proprietar ci doar administrator, Guvernul, secondat de Legislativul, in egala masura deprofesionalizat, nu poate instraina pe nimic toate bunurile natiunii, nu poate distruge Statul prin lichidarea sau vinderea, astazi, a ultimelor proprietati si resurse aducatoare de venituri sigure si nu poate promova, decat ca act de tradare consimtit, Plx 143/2023! Iar in ceea ce priveste „jalba” catre deputati, semnata de doua doamne exjudecator si doua exprocuror, niste profesionisti autentici nu ar putea vorbi despre „venituri din pensii”, fie civile fie militare, pentru ca pensia nu este un venit ci o RESTITUIRE, un DREPT PATRIMONIAL, adica un DREPT DE PROPRIETATE, dobandit de civili in baza unor contracte de munca, normata la 8 ore (platite 160 ore/luna, exclusiv sarbatorile legale) si de rezervsti in baza unor contracte de prestare a activitatii de militar/politist, la ordin, prin juramant de sange (732 ore/luna, inclusiv sarbatorile legale, cu plata doar pentru 160 de ore). Pot exista juridic, asadar, functie de tipul de contract si de obligatii, doar doua legi ale pensiilor – una „civila” pentru toti civilii, inclusiv „magistrati” si alta militara pentru toti rezervistii! Ca sa nu mai spunem ca exista doar doua sisteme de pensii, public si privat, in cadrul celui public trebuind sa functioneze, prin legi proprii, subsistemele civil si militar.

Ar fi bine ca domnii magistrati sa se reprofesionalizeze, intelegand ca, provenite din venit impozitat, pensiile nu mai pot fi impozitate, cu atat mai mult suprataxate, pentru ca s-ar ajunge la dubla si tripla impozitare. Si ar trebui sa respinga orice lege a pensiilor civile care nu defineste nici „pensia” nici „pensionarul”, amestecand de-a valma pensiile cu indemnizatiile de merit, rentele si ajutoarele sociale, pentru a se justifica minciuna basista cu 5 milioane de pensionari, cand, in realitate, sunt sub jumatate.

Atragem, asadar, atentia parlamentarilor ca incepe sa miroase, a ceea ce dl. Iohannis isi dorea de mult si enunta drept „stat esuat”! Si daca vor sa-si faca datoria fata de cei multi, care i-au mandatat, ar trebui sa inceapa restructurarea cu domeniul (in)justitiei, de la care decurg, prin blocarea normalitatii, toate relele, din momentul in care „magistratii” si-au impus statutul de supracetatean!

Cu respect dar si cu neincredere

Col. (r) Mircea DOGARU