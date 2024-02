Mulți dintre noi s-au regăsit în anumite momente din viață în situația în care avem nevoie de bani, dar efectiv nu avem acei bani la dispoziție. Iar pentru unii dintre noi, IFN-urile care acordă credit cu istoric negativ reprezintă, pe moment, o soluție.

Salariile mici și traiul exagerat de scump împing mulți români către credite. Iar aici nu vorbim neapărat despre credite imobiliare, ci în special despre credite rapide oferite de IFN-uri, printre acestea regăsindu-se și tipul de împrumut numit credit rapid fără ANAF.

România este situată la coada clasamentului european când vine vorba despre calitatea vieții, fiindcă salariile sunt mici față de occident, iar prețurile asemănătoare cu cele din occident. Tocmai de aici și nevoia românilor de a face credite.

În România există peste 170 Instituții Financiare Nebancare conform statisticilor BNR. Mult mai multe față de țările din Vestul Europei. Aceste IFN-uri au succes tocmai datorită faptului că mulți români fac credite rapide pentru cheltuieli urgente. Ceea ce se traduce prin faptul că mulți dintre noi cheltuie mai mult decât încasează în decursul unei luni. Cu alte cuvinte, multora nu le ajunge salariul de la o lună la alta. Iar termeni ca “prosperitate financiară”, “venituri pasive” sau “investiții” sunt cuvinte total străine pentru românul de rând.

Sistemul de acordare a unui credit

Instituțiile financiare din România, înainte de a acorda un credit, fac verificări atât în baza de date ANAF pentru a vedea ce venit are solicitantul, cât și la Biroul de Credit pentru a vedea dacă solicitantul mai are alte credite, dacă are datorii sau dacă a rămas cu ratele în urmă. Abia după aceste verificări se pot acorda creditele.

Problema apare atunci când după verificarea în Biroul de Credit se află că solicitantul are istoric negativ. Având istoric negativ, banca nu mai poate oferi credit respectivului solicitant. Și astfel multe persoane ajung să împrumute bani de la IFN-uri care acordă credit cu istoric negativ.

Chiar și așa, nu toate IFN-urile acordă credit cu istoric negativ. Ba mai mult, nu toate IFN-urile au dobânzi bune. Multe dintre ele profitând de naivitatea solicitantului și de urgența lui, având dobânzi exagerat de mari.

Creditele cu istoric negativ oferite de IFN-uri sunt împrumuturi cu valoare mai mică decât cele oferite de bănci. Majoritatea având suma maximă de 15.000 de lei, plus-minus.

De unde luăm credit cu istoric negativ în condiții favorabile?

Și acum ajungem la întrebarea care face subiectul acestui articol: Dacă sunt peste 170 IFN-uri, de unde luăm credit cu istoric negativ în condiții avantajoase?

În România există un număr de site-uri unde se vorbește deschis despre IFN-uri și ofertele acestora, iar unul dintre aceste site-uri este creditcuistoricnegativ.com, care ne prezintă cele mai avantajoase IFN-uri care oferă credit cu istoric negativ din România.

Analizând topul lor cu IFN-urile cu cele mai bune dobânzi, putem să ne orientăm către o instituție care oferă credit adaptat nevoilor noastre.

Ce trebuie să știi înainte de a aplica pentru un credit cu istoric negativ sau pentru un credit rapid fără ANAF?

Există mai multe tipuri de rambursare a creditului. Suma împrumutată poate fi rambursată integral la o dată prestabilită sau poate fi rambursată în rate lunare sau săptămânale.

Toate detaliile contractului le veți primi pe e-mail. Înainte de a fi de acord cu termenii IFN-ului, citiți cu atenție costurile referitoare la dobânzi și taxe penalizatoare.

Orice întârziere de la data scadenței duce la penalizări mari. Citiți cu atenție cu cât veți fi penalizat dacă întârziați cu plata ratei fiindcă există posibilitatea ca aceste taxe să fie foarte mari și să te pună într-o situație foarte neplăcută.

Evitați să împrumutați bani de la persoane de pe rețelele de socializare care îți promit condiții foarte avantajoase. Majoritatea cer o sumă avans pentru analiza dosarului și la final rămâi fără bani. Orientează-te doar către instituții acreditate de către statul român.