Un șef din BNR aruncă bomba. Prețul energiei a crescut de la 11 euro la peste 300 de euro

Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie al BNR, atrage atenția că prețul gazelor și al energiei a crescut în doi ani de la 11 Euro/MWh la 300 euro, iar România și-a semnat singură condamnarea la suferință prin faptul că a amânat legea Offshore.

Într-o postare publică, oficialul Băncii naționale face o radiografie cu privire la evoluția spectaculoasă a prețului energiei și la faptul că autoritățile de la noi nu au urgentat măsurile pentru a avea producția proprie de gaze.

,,Nu, nu este pretul unei criptomonede, este pretul gazelor naturale in Europa.

In pietele de energie a venit deja iarna: pretul per MWh pe bursa din Olanda a depasit 300 Euro spre finalul lunii august si pare ca va ramane o perioada indelungata la un nivel ridicat. In septembrie 2020 pretul era de doar 11 Euro/MWh. Cresterea economica bazata pe gaz rusesc ieftin se dovedeste ca a fost o vulnerabilitate majora pentru tarile europene dependente de aceasta resursa, un risc ce din pacate s-a materializat.”, spune Popa.

Europa, în groapa recesiunii

,,Acest soc energetic fara precedent va implica costuri economice majore, trimite deja economia europeana in recesiune, toate sectoarele intensive energetic au de suferit, precum si buzunarele consumatorilor.

In ceea ce priveste gospodariile, Goldman Sachs estimeaza ca la aceste cotatii, facturile la energie pentru o familie europeana ar putea ajunge la 500 Euro/luna la inceputul anului 2023, o crestere cu 200% fata de 2021, adica un cost agregat de doua trilioane (2000 miliarde) Euro la nivelul intregului continent.”, mai notează oficialul BNR.

Soluții foarte puține

,,In contextul unei cereri ridicate de energie, a fost oportuna reducerea ofertei prin inchiderea centralelor nucleare si pe carbune in Europa?

Iar mai aproape de casa, cat de mult rau ne-am facut singuri oare, nepermitand exploatarea gazelor din Marea Neagra?”, mai precizează Popa.

