Haos în facturi. Cum am ajuns la 13 formule de calcul, iar românii plătesc triplu

De 12 luni se discută despre măsuri sociale, de compensare și plafonare, au fost date legi, ordonanțe, au fost refăcute și parcă haosul este și mai mare pentru că furnizorii nu mai înțeleg aproape nimic din formulele de calcul în contextul în care toate variantele de răspuns sunt corecte.

Măsurile populiste luate pe repede înainte sunt resimțite din plin de consumatori, dar și de furnizori, iar unii dintre ei nu mai vor să audă de compensări și plafonări pentru că nici nu apucă să se obișnuiască cu formula de calcul, căci se schimbă modificarea.

Potrivit noilor modificări ce urmează să primească votul final în Parlament, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 0,68 lei/kWh, inclusiv TVA, pentru clienţii casnici al căror consum mediu lunar este cuprins între 0 – 100 KWh şi maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar este de maximum 255 kWh.

Preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh în cazul clienţilor casnici şi maximum 0,37 lei/kWh pentru clienţii noncasnici.

Specialiștii de la Asociația Energia Inteligentă au găsit nu mai puțin de 13 combinații de calcul, la energie un adevărat haos în rândul consumatorilor și al furnizorilor.

Avem situația în care consumatorul are cel puțin 3 copii, dar doar dacă urmează o formă de învățământ, indiferent cât consumă, plătește prețul de 0,68 lei/kWh la toate punctele de consum. Plătesc tarif de 0,68 lei/kWh consumatorii care folosesc aparate medicale, pe baza unei declarații pe proprie răspundere, indiferent cât consumă. Cei cu peste 301 kWh consum lunar plătesc între 2,5-3,9 lei/kWh, respectiv o factură lunară de circa 752–1.173 lei.

Cei cu peste 301 kWh pe lună, și anul acesta sub 300 kWh plătesc 0,8 lei/kWh pentru primii 255 kWh, respectiv o factură lunară de circa 240 lei. Consumatorul a consumat în anul 2021, în medie, peste 301 kWh și consumul lunar anul acesta este sub 255 kWh plătește prețul de 0,8 lei/kWh, respectiv o factură lunară de circa 204 lei.

Consumatorul a consumat în anul 2021 în medie peste 301 kWh și consumul lunar anul acesta sub 100 kWh plătește prețul de 0,68 lei/kWh, respectiv o factură lunară de circa 68 lei. Consumatorul a consumat în anul 2021, în medie, sub 300 kWh și consumul lunar anul acesta peste 301 kWh plătește prețul de 0,8 lei/kWh pentru primii 255 kWh și prețul pieței pentru diferență, respectiv o factură lunară de circa 242,5 lei. Consumatorul a consumat în anul 2021, în medie, sub 100 kWh și consumă lunar anul acesta este sub 100 kWh plătește prețul de 0,68 lei/kWh, respectiv o factură lunară de circa 68 de lei.

Acestea sunt câteva exemple. Ce este de precizat că aproape nicio factură nu va fi mai mică de 68 de lei pe lună.

Cu siguranță că dacă furnizorii de gaze și electricitate cu specialiști în domeniu au dificultăți în a calcula facturile și a cere mai departe decontarea de la stat, consumatorii care nu au date și nici cunoștinte în domeniu nu vor ști dacă sunt se regăsesc în cea mai bună variantă de calcul, însă economisirea este binevenită.

Specialiștii ne sfătuiesc cum să facem economicii în privința energiei electrice.

,,În primul rând să își trimită în fiecare lună indexul, să nu uite de această măsură și în al doilea rând să se uite cu mare atenție în contractul pe care îl au, cel puțin la energie electrică pentru că în această perioadă se modifică câteva milioane de contracte, deci expiră contractele de anul trecut și se reînoiesc, dar atenție, se reînnoiesc la noile tarife care sunt undeva la 3 sau chiar 5 lei/kw, față de 0,40 – 0,50, cât a avut fiecare anul trecut. Deci mare atenție ce semnați, mare atenție ce scrie în contract, iar dacă nu puteți să plătiți la actualul furnizor, mergeți pe internet, pe comparatorul de servicii de la ANRE și căutați un alt furnizor care să vă ofere un preț mai mic la energie.”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Guvernul a pus deja pe masă proiectul Rabla pentru becuri prin care se oferă vouchere de 200 de lei pentru cel puțin 1 bec și astfel, românii își pot schimba sistemul de iluminat prin care pot să economisească energie electrică.

Pe plan internațional se anunță una dintre cele mai grele ierni, mai ales dacă nici vremea nu ține cu noi. Facturile la gaze și electricitate s-au triplat în multe cazuri, iar creșterea este una fără oprire, cel puțin până când pe plan mondial nu se găsesc soluții de înlocuire a gazului rusesc.

