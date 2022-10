Madame Stephanie St. Claire, „Regina numerelor” din Harlem

Lumea jocurilor de noroc este una dinamică, efervescentă și deschisă spre inovații. Extinderea rețelelor de internet, apariția device-urilor mobile și noile tehnologii au dus la transferul unei mari părți din aceasta în mediul online.

Astăzi ne bucurăm de sloturi, jocuri de cărți sau zaruri, jocuri cu dealeri reali sau loterii în orice moment și de oriunde. Trecutul industriei a fost unul dur, cu ușoare tente romantice, dar a fost terenul propice pentru apariția unor personaje cu caractere puternice. Un astfel de personaj a fost Stephanie St. Claire, un antreprenor de culoare care a dezvoltat un adevărat imperiu al jocurilor de noroc în Harlem.

Cine a fost Stephanie St. Claire

Se știu puține informații despre originea acestei femei de culoare. Unii sugerează că Madame St. Claire s-ar fi născut la mijlocul anilor 1880-1890 în Guadelupa. Rămâne un mister modul în care a ajuns în anii 1920 în Harlem și cum a devenit „bancher” în Jocul Numerelor, un precursor al actualelor loterii.

Se estimează că în perioada de glorie, aceasta câștiga aproximativ 200.000 de dolari pe an. Organizația sa număra peste 50 de „alergători” (angajați care colectau pariurile), 10 „controlori” și mai mulți bodyguarzi. Stephanie St. Claire locuia la 409 Edgecombe Avenue și avea ca vecini rezidenți respectabili, printre care sociologul și istoricul William Edward Burghardt Du Bois, viitorul judecător al Curții Supreme de Justiție Thurgood Marshall sau pictorul Aron Douglas.

Conform istoricului LaShawn Harris , autorul cărții „Sex Workers, Psychics, and Numbers Runners: Black Women in New York City’s Underground Economy”, St. Clair a fost îndrăzneață, și extravagantă: „Ea a fost o persoană care își asumă riscuri, … dispusă să conteste ideile normative despre gen și rasă”. Madame St. Claire nu a fost doar ganster, ci și un susținător activ al drepturilor persoanelor de culoare, o fashionistă și un bun antreprenor. Ea a sprijinit comunitatea organizând numeroase afaceri legale.

Jocul Numerelor – „afacerea neagră” de la începutul secolului XX

Populația de culoare din America avea puține oportunități după Primul Război Mondial. Afro-americanilor le erau refuzate creditele bancare, dar, în același timp, și ei manifestau o oarecare reticență vizavi de băncile controlate de albi. Așa a apărut Jocul Numerelor (Policy), o afacere ilegală condusă și deținută de negri. Se estimează că jumătate dintre locuitorii din Harlem participau la astfel de jocuri.

Astăzi există numeroase loterii organizate de instituții de stat sau operatori acreditați. O parte din cazinourile online de top au și secțiuni Loto în care doritorii pot paria în orice moment pe cele mai populare loterii, iar unele dintre ele oferă și bonusuri fără depunere la deschiderea și verificarea contului. Doar mizele mici care pot fi plasate sunt elementul comun cu Jocul numerelor din anii 1920.

„Alergătorii” colectau zilnic pariurile. Fiecare jucător putea să parieze pe un număr de la 0 la 999. Numerele câștigătoare zilnice erau generate aleatoriu în funcție de anunțurile de la ora 10:00 făcute de New York Clearing House, o instituție financiară care facilita schimburile și decontările zilnice între bănci. Uzual, numărul câștigător se forma din cifrele 2 și 3 din totalul compensațiilor zilnice dintre băncile membre și a treia cifră din soldul creditului Federal Reserve Bank.

Madame St. Claire a condus cu mână de fier afacerea

Implicată în viața socială a Harlemului, Stephanie St. Claire se bucura de o bună reputație, astfel că afacerea sa mergea din plin. Pariurile câștigătoare primeau o cotă de 600:1, deși probabilitatea ca un număr să fie câștigător era de 1:1.000. Marja de câștig a „bancherului” era una impresionantă. La un moment dat, averea ei era apreciată la 500.000 de dolari, aproximativ 8 milioane de dolari.

St. Claire a folosit pentru afacerea sa raportările New York Clearing House. După ce aceasta nu le-a mai făcut publice, s-a orientat către sumele plătite la cursele de cai, raportările Bursei de valori din New York sau raportările Cincinnati Clearing House.

Deși nu era cel mai mare „bancher” al vremii Stephanie St Claire s-a autointitlulat „Regina numerelor”. Concurența bărbaților și femeilor de culoare nu a fost o problemă pentru ea. După abolirea prohibiției, mafia albă și-a îndreptat atenția către Jocul Numerelor din Harlem. Între „bancherii” negri și cei albi a izbucnit un adevărat război la care poliția a stat în expectativă, fiind plătită din ambele direcții.

St. Claire a avut propriul război cu mafiotul Arthur „Dutch Schultz” Flegenheimer. Acesta a avut peste 100 de angați și a omorât o parte dintre angajații lui St. Claire. Cea din urmă a coalizat ceilalți bancheri de culoare, a organizat razii în care a distrus magazinele care colectau pariuri pentru Dutch și a publicat reclame în ziarele locale prin care îi încuraja pe locuitorii din Harlem să evite afacerile albilor.

Arthur „Dutch Schultz” Flegenheimer – sursa wikipedia

Războiul s-a terminat când Dutch Schultz a fost împușcat de sindicatele mafiote deoarece devenise de necontrolat. Pe patul de moarte, acesta a primit un ultim mesaj: „Ai cules ceea ce ai semănat.” Bilețelul era semnat „Madame Queen of Policy”.

Decăderea Reginei Numerelor

Notorietatea personajului St. Claire a crescut și mai mult. Prăbușirea imperiului a început în momentul în care a încheiat o căsătorie „non legală” cu Amiru Al-Mu-Minin Sufi Abdul Hamid (născut Eugene Brown), un activist excentric, controversat, antisemit, poreclit„ Hitlerul Negru”. Când acesta a înșelat-o după numai un an, St. Claire a tras 3 gloanțe în el. Ea a fost condamnată la închisoare pentru tentativă de omor. După gratii a colaborat cu anchetatorii și a deconspirat cel puțin 12 polițiști corupți.

Eliberarea a venit după câțiva ani. Schimbată, St. Claire și-a vizitat rudele, după care s-a dedicat actelor de caritate, profitând de acumulările anterioare. Dacă până atunci dorea multă expunere, pentru ultimii ani a depus un efort conștient pentru a nu ieși în evidență.

Succesul ca „regină a numerelor” a venit și din implicarea sa în afaceri legale. Multe dintre afacerile sale au sprijinit afacerea principală, dar au și încurajat comunitatea să se dezvolte. Acțiunile sale și activismul în privința dreptului la vot i-au adus legitimitate și sprijin comunitar, motiv pentru care mulți nu o consideră un gangster, ci mai curând un om de afaceri de succes.